BDF – Best Drinking Friends. Das sind Julia Nourney, Spirituosen-Spezialistin, Thorsten Frahling, Musiker, und Mareike Spitzer, Inhaberin von irish-whiskeys.de. Gemeinsam haben sie die BDF-Abfüllungen ins Leben gerufen, und deren zweiter Vertreter ist ab sofort erhältlich. Der irische Single Malt mit NEOC-Finish kann im Webshop von irish-whiskeys.de bestellt werden – mehr zu ihm erfahren Sie nachfolgend:

Irish-whiskeys.de bringt BDF Release No. 2 Single Malt Whiskey – NEOC Finish

Best Drinking Friends – Thorsten Frahling, Julia Nourney und Mareike Spitzer

Die Pandemie hat auch unser Leben geändert und aus gemeinsamen Live Streams, die während der Lockdowns entstanden sind, sind Freunde geworden: Best Drinking Friends.



Während eines Live Streams kam die Abkürzung BDF auf und daraus wurden die Best Drinking Friends. Einige gemeinsame Live Streams haben wir in den vergangen 2-Jahren auf die Beine gestellt. Über klassische Whiskeyverkostungen und Gin Tastings bis zu einem gemeinsamen St. Patrick’s Tasting war alles dabei. So viele verschiedene Whiskeys wurden gemeinsam verkostet und über so einige und einiges philosphiert, aber es wurde auch viel gelacht und gesungen. Nach einem dieser vielen Online Stunden entstand dann die Idee zu einem eigenen Whiskey.

Nach dem Erfolg der ersten Abfüllung, folgt nun Release No. 2. Diesmal viel die Wahl auf einen 5 Jahre alten Double Distilled Malt, der zunächst 4 Jahre in einem First-fill Bourbonfass reifte und dann ein NEOC (New Era of Cask) Finish erhielt.



Ein schöner Whiskey, der mit Frucht- und würzigen Noten spielt und mit einer enormen Komplexität überzeugt.

Vol.: 55,90 %

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: weiches Malz, Muskat, Zedernholz, Bananenchips, Limettenzesten, rote Johannisbeeren

Geschmack: getreidig-würzig mit Malz, etwas warmer Rauch, Trockenfrüchte, intensive Röstaromen von Kakao-Bohnen und Bucheckern, herbale Würznoten

Nachklang: sehr lang anhaltend, zuerst trocken, zunehmend entwickelt sich eine weiche, malzige, fast fruchtige Süße und ein immer samtigeres Mundgefühl



Im Shop zum Preis von 69,90 €