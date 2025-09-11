Der Importeur N10 Bourbons bereichert das Angebot von American Single Malt Whiskeys in Deutschland mit fünf neuen Releases der Old Line Distillery in Baltimore, Maryland. Vom Old Line Flagship mit 47,5% bis hin zum Single Barrel in Fassstärke, der mit 63.3% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde, erstreckt sich dabei die Bandbreite der Bottlings.

Hier alle Infos samt den Tasting Notes, wie wir sie für Sie übermittelt bekommen haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jetzt in Deutschland: American Single Malts von der Old Line Distillery in Baltimore, Maryland

Der Sommer ist nun vorbei und es gibt Neues von N10 Bourbons: nämlich American Single Malts von der Old Line Distillery in Baltimore, Maryland.

Es handelt sich um diese fünf neuen Old Line Single Malt Abfüllungen, die erstmalig auf dem deutschen Markt erhältlich sind.

Old Line Flagship 95 American Single Malt mit 47,5 % – 69,90 € UVP

Der Flagship 95 von Old Line ist das Aushängeschild dieser American Single Malt Kollektion aus Baltimore, Maryland, USA. Dieser 95 Proof Whisky (47,5 % Vol.) wurde aus 100 % gemälzter Gerste destilliert und 4 bis 6 Jahre in neuen, stark ausgebrannten Fässern aus amerikanischer Eiche gereift. Er verbindet das Beste aus alter Handwerkskunst und moderner Innovationsfreude.

Sein Charakter begeistert mit einer harmonischen Balance aus Vanille, Kakao und Getreidenoten – vollmundig und vielschichtig.

Old Line Navy Strength 114 American Single Malt mit 57% – 85,90 UVP

Mit 57 Volumenprozent Alkohol (114 Proof) ist dieser amerikanische Single Malt eine Hommage an die traditionelle Stärke, die von der amerikanischen und der britischen Marine gleichermaßen geschätzt wird.

Trotz seines hohen Alkoholgehalts beeindruckt dieser amerikanische Single Malt mit einer seltenen Balance aus Intensität, Komplexität und überraschender Zugänglichkeit. Am Gaumen entfalten sich Aromen von Haselnuss, Kakao, braunem Zucker und Getreide und schaffen ein geniales Geschmackserlebnis.

Old Line American Single Malt 7y Cask Strength Single Barrel 16-1194 mit 63,3% – 99,90 UVP

Diese Fassstärke-Edition des „Old Line American Single Malt“ reifte vom 6. Dezember 2016 bis zum 1. Juli 2024, also gut 6,5 Jahre, in einem einzelnen neuen amerikanischen Char-#4-Eichenfass. Sie begeistert mit einem würzigen, intensiven Geschmacksprofil. Die ungewöhnliche Rezeptur mit 87 % Premium 2 Row Malted Barley und 13 % Deep Roast Malted Barley verleiht diesem American Single Malt Noten von Kakao, Vanille, braunem Zucker und Bananenbrot.

Old Line American Single Malt 5y Double Oak Oloroso Sherry Finish mit 50% – 104,90 UVP

Diese Abfüllung aus der „Old Line Double Oak Series” reifte vier bis sechs Jahre in stark ausgebrannten Fässern aus amerikanischer Eiche und wurde anschließend für ein weiteres Jahr in frisch entleerten Oloroso-Sherryfässern nachgereift. Die intensive Sherry-Einwirkung verleiht dem kraftvollen American Single Malt eine vielschichtige Tiefe mit Noten von Toffee, Trockenfrüchten und einer feinen Würze.

Er wurde bereits von Fred Minnick als Nr. 8 der „Top 100 American Whiskeys 2024” ausgezeichnet und unterstreicht eindrucksvoll das handwerkliche Können und die kompromisslose Qualität von Old Line Spirits.

Old Line American Single Malt 8y Double Oak Tawny Port Finish mit 50% – 104,90 UVP

Als Herzstück der renommierten „Double Oak Series” von Old Line präsentiert sich dieser American Single Malt mit einem besonders facettenreichen Aromenspiel. Zunächst in amerikanischer Weißeiche für fünf Jahre gereift, wurde er anschließend für weitere drei Jahre in ausgewählten Portweinfässern veredelt. So entfaltet er eine außergewöhnliche Tiefe und Komplexität.

Noten von dunklen Kirschen, Aprikosen, feinen Backgewürzen, Kakao und Karamell sorgen für ein vielschichtiges Geschmackserlebnis.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Homepage der Brennerei:

https://www.oldlinespirits.com/