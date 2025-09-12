Neu: PILZ Whisky Pedro Ximénez Einzelfassabfüllung

PILZ Whisky aus Hamburg, über dessen Abfüllungen wir immer wieder einmal berichtet haben, hat soeben ein neues Bottling auf den Markt gebracht – und zwar eine Einzelfassabfüllung, die in einem 60-Liter Pedro Ximénez Fass aus Andalusien nachreifen konnte, nachdem sie in einem neuen Eichenfass ihr Dasein als Whisky begann.

95 Flaschen davon gibt es, und hier mehr zur Geschichte des Whiskys und zu den Bezugsquellen:

Sonnenküsse aus Andalusien – das kleine Fass, das große Geschichten erzählt: PILZ Whisky Pedro Ximénez Einzelfassabfüllung

In unserer kleinen Brennerei, fernab von Fließband und Massenproduktion, ist mit viel Ruhe, Hingabe und Liebe zum Handwerk ein neuer PILZ Whisky herangereift. Wir dürfen vorstellen: PILZ Whisky Pedro Ximénez 2. Edition.

Dreieinhalb Jahre durfte er in unserem besten neuen Eichenfass Kraft und Tiefe sammeln, bevor er für sieben Monate in ein seltenes 60-Liter Pedro Ximénez Fass aus Andalusien umzog. Dort nahm er das Beste der süßen Sherrywelt in sich auf: Noten von Rosinen, Kirschen, Pflaumen und ein Hauch von exotischen Früchten. Eine elegante Nussigkeit rundet das Erlebnis ab.

Mit stolzen 62,5 % alc. vol. kommt der Pilz Whisky so ins Glas, wie er aus dem Fass kommt: unverfälscht, ohne Filtration, ohne Farbstoffe, ohne Trickserei. Jede der 95 Flaschen ist handnummeriert und damit einzigartig und streng limitiert.

Diese exklusive PILZ Whisky Einzelfassabfüllung ist gemacht für Menschen, die die Geduld des Handwerks und die Magie kleiner Fässer zu schätzen wissen.

Produktdetails im Überblick:

Deutscher Single Malt Whisky – handgemacht in Deutschland

Whisky – handgemacht in Deutschland Fassstärke 62,5 % vol. Alkohol

Alkohol Nicht kältefiltriert , um die volle Aromenvielfalt zu bewahren

, um die volle Aromenvielfalt zu bewahren Kein Farbstoff – natürliche Fassreifung

– natürliche Fassreifung 500 ml Flasche ( Preis: 69,00 € , entspricht 138,00 €/Liter)

, entspricht 138,00 €/Liter) Reifung : 3,5 Jahre neues Eichenfass + 7 Monate Pedro Ximénez Cask 60 Liter Finish

: 3,5 Jahre neues Eichenfass + 7 Monate Pedro Ximénez Cask 60 Liter Finish Limitierung: 95 Flaschen (handnummeriert)

Erhältlich ab sofort über den Direktverkauf und ausgewählte Fachhändler.“