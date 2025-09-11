Im Vorjahr gab es den Ardnamurchan Sauternes Cask Release – jetzt legt die Highland-Destillerie mit einer peated version des beliebten Whisky nach: der Ardnamurchan Sauternes Cask Release Peated soll im Laufe der kommenden Woche im deutschen Fachhandel auftauchen.

Vorab gibt es bei uns dank dem Importeur, der Rolf Kaspar GmbH, alle Infos und die Tasting Notes dazu:

Neu: Ardnamurchan Sauternes Cask Release Peated

Langweilig wird es nicht – nach der kostlichen und unglaublich erfolgreichen AD/Sauternes Cask Release im letzen Jahr stellt die Ardnamurchan Distillery jetzt unter Beweis, dass das auch ausgezeichnet in ‚peated‘ geht.

Oder wie Connal im Video über die Abfüllung sagt: It is everything that our Sauternes Release was last year – and a little bit more!

AD/Sauternes Cask Release peated, 50%vol., UVP 64,95EUR/Flasche 0,7l

8460 bottle batch

Blockchain enabled through QR code

Logo embossed clear glass bottle made from 54% recycled glass

29 ex-Bourbon casks (3 years) re-racked into ex-Sauternes barriques (3.5

years)

100% Peated Spirit

Unchill filtered, Natural Colour, 50.0% ABV

Tasting notes:

Nose: Lime leaf, lemon balm, shortbread, hay bales. Pineapple upside-downcake, desiccated coconut, crème de pêche. Stem ginger syrup, pencil shavings, tobacco.

Palate: Nutmeg, dried ginger, orange blossom water. Smoked manuka honey, lemon meringue pie, salted cashew nuts. Tajin seasoning, Creamola foam, Tizer. Hickory wood, farmy smoke, earthy depth.

Finish: Spicy, punchy, bright. A luscious, decadent dram.

Die Abfüllung wird in der kommenden Woche im Fachhandel erhältlich sein.

Importeur Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de