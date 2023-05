Am Dienstag dieser Woche fand am Badeschiff in Wien die erste Jim Beam Welcome Session in Österreich statt – mit Stargast Julian Le Play und Tina Naderer als Opening Act.

Was es dort zu erleben gab, das hat Beam Suntory Österreich in einem Pressebericht festgehalten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Julian Le Play live: Die erste Jim Beam Welcome Session in Wien

In Zeiten, in denen das Miteinander, offener Austausch und emotionale Verbundenheit wichtiger sind denn je, lädt Jim Beam mit musikalischen Events auf der ganzen Welt dazu ein, gemeinsame Erlebnisse und unbeschwerte Momente zu genießen. Bei der ersten Jim Beam Welcome Session in Österreich begeisterte Julian Le Play seine Fans auf der Stage des Wiener Badeschiffes!

Wien, 24. Mai 2023 – Jim Beam „Always Welcome“ ist das klare Bekenntnis zu einem offenen und inspirierenden „Welcoming Spirit“. Die Jim Beam Welcome Sessions sind einzigartige Events, die weltweit stattfinden und heuer erstmals auch in Österreich Station machen. „Hier bist du willkommen“

– dieses Bekenntnis ist tief im Unternehmen, der weltweiten Nr. 1 unter den Bourbon Whiskeys, verwurzelt und geht bereits auf Master Distiller Fred Noe mit seinem berühmten Motto „Come as a friend, leave as family“ zurück.

Der besondere Welcoming Spirit der Jim Beam Welcome Sessions

Am 23. Mai konnte man dieses besondere Lebensgefühl mit den Jim Beam Welcome Sessions in Österreich erleben: In der einzigartigen Atmosphäre des Badeschiffes in Wien ging die erste Jim Beam Welcome Session in Österreich über die Bühne: Ein exklusives Konzert mit Julian Le Play, bei dem 100 Musikfans dabei sein konnten, die ihre Tickets über die eigene Jim Beam Gewinnspielseite gewonnen hatten.

„Jim Beam möchte die verbindende Kraft von Musik in den Fokus rücken, um einmalige Live-Erlebnisse zu schaffen und so den Spirit hinter

„Always Welcome“ erlebbar machen. Die Jim Beam Welcome Sessions sind eine Plattform für einzigartige Momente, die jeden willkommen heißen und noch enger miteinander verbinden.“ Karin Kucova, Brand Activation Manager Beam Suntory Austria

„Unplugged“ Feeling mit Tina Naderer und Julian Le Play in Wien

Fesselnde Live-Musik im exklusiven und sommerlichen Ambiente des Badeschiffs in Wien für 100 Gewinner:innen – das war die erste Jim Beam Welcome Session in Wien.

Als Opening-Act läutete Tina Naderer den musikalischen Abend ein und begeisterte die Jim Beam Welcome Session Gäste mit gefühlvollen Balladen sowie mitreißenden Pop-Songs. Für Gänsehaut- Feeling pur sorgte dann das Ausnahmetalent Julian Le Play. Das Konzert ging in lockerer Lounge- Atmosphäre und mit dem erfrischenden Jim Beam Welcoming Spirit über die Bühne. Ein garantiert unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten!

Die Jim Beam Welcome Sessions

Einzigartige Musikevents und emotionale Live-Konzerte schaffen eine besondere Atmosphäre für den entspannten und offenen Austausch unterschiedlichster Menschen. Zudem ist jeder eingeladen, den perfekten Bourbon für die erfrischend-vielfältigen Drinks von Jim Beam auszuprobieren und zu genießen. Ideal, um mit Freunden abwechslungsreiche Mixgetränke, Whiskey Highballs und verschiedenste Cocktails mit fruchtiger oder spritziger Note zu genießen und einfach eine gute Zeit zu haben! Ganz egal, welchen Drink man bevorzugt, bei Jim Beam ist jeder „Always Welcome“.

Jim Beam setzt globale Always Welcome Kampagne fort

Auch international stellt Jim Beam den Geist der Gemeinschaft und Verbundenheit in den Mittelpunkt – Musikfans und deren Lieblingskünstler können endlich wieder zusammentreffen und feiern. Highlight der globalen Welcome Sessions ist die Partnerschaft mit der weltberühmten Rockband Muse. Diese besondere und aufmerksamkeitsstarke Kooperation bietet verschiedene Live-Erlebnisse während der Festivaltour der Band. In 2022 gestartet mit einem Konzert im legendären Cavern Club in Exeter, England

– der Location, welche die Rockband erstmals vor vielen Jahren zu einem Gig willkommen hieß – gipfelte die Tour vergangenes Jahr in einer außergewöhnlichen Welcome Session: Vor Ort in der Jim Beam Distillery in Clermont, Kentucky.

Weitere Informationen unter: www.jimbeam-welcomesessions.at