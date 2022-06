In kurzer Zeit ist Proper No. Twelve, vom irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor gegründet, zu einem der meistverkauften irischen Whiskeys weltweit geworden. Nun kommt er auch nach Deutschland, wo er in den Vertrieb der Eggers & Franke GmbH aufgenommen wurde. Im Handel, in dem man ihn ab Juli finden wird, wird er eine UVP von 19,99,- haben (im Juni ist er exklusiv bei einem großen deutschen Versandhändler, whisky.de, erhältlich).

In der nachfolgenden Presseaussendung finden sie alle relevanten Informationen:

Proper No. Twelve: Jetzt auch in Deutschland

Kein irischer Whiskey wächst weltweit schneller

Juni 2022. In nur zwei Jahren ist Proper No. Twelve zur viertgrößten irischen Whiskey-Marke der Welt aufgestiegen und möchte nun auch Deutschland für sich gewinnen (+ 178 % 2018-2020, Quelle IWSR 2020). Dieser Ire ist für alle, die immer volle Leistung bringen und den Wert von harter Arbeit kennen. Er kommt ganz nach seinem Gründer, dem weltbekannten irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor, und steckt voller Brüderlichkeit, Leidenschaft und Entschlossenheit. Sein Ziel: den Geschmack eines „proper“ Irish Whiskeys auf den Tisch und an den Tresen zu bringen.

Ein echt irischer Whiskey, wie er sich gehört. One for all. Typisch irisch, sanft, gut. Proper No. Twelve ist ab sofort für Gastronomie und Handel erhältlich. Erst bis 01. Juli 2022 exklusiv auf Whisky.de und danach im Fachhandel. Vertrieb über Eggers & Franke / Reidemeister & Ulrichs. Die UVP beträgt € 19,99.

Neuer Irish Whiskey steht für Erfolg

Kein anderer irischer Whiskey wächst weltweit schneller: In nur zwei Jahren ist Proper No. Twelve zur viertgrößten irischen Whiskey-Marke der Welt aufgestiegen und belegt in den USA bereits den dritten Platz der meistverkauften Irish Whiskeys. In der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt kreierte Conor McGregor mit seinem Master Distiller den ausgesprochen milden, dreifach destillierten Irish Whiskey. Aromen von Vanille, Honig und geröstetem Holz sind das Ergebnis des Zusammenspiels von Tradition und dem Mut, etwas Neues zu wagen.

Conor McGregor und Proper No. Twelve

Conor McGregor, einer der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Mixed- Martial-Arts-Kämpfer, ist Ire durch und durch. Er ist aufgewachsen in Crumlin, Dublins zwölftem Bezirk, einem traditionsreichen und stolzen Arbeiterviertel. Hier hat er gelernt, was in einem guten, „proper“ Irish Whiskey steckt. Proper No. Twelve ist im Namen und in seiner Natur eine Hommage an Conors Herkunft: Er vereint die Seele von Dublin und 100 Prozent irischen Geschmack im Glas.

Conor McGregor

Mit der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt hat Conor McGregor den bestmöglichen Partner gefunden. Gemeinsam mit Master Distiller David Elder arbeitete er unablässig daran, den Traum von seinem eigenen, traditionellen Irish Whiskey zu verwirklichen. Proper No. Twelve wird, wie es sich für einen Irish Whiskey gehört, dreifach in Kupferkesseln, sogenannten

„copper pot stills“, destilliert. Nach einer Lagerung von mindestens 4 Jahren in ehemaligen Bourbonfässern fanden die beiden schließlich, nach fast einhundert Blends, den richtigen Tropfen.

Markenzeichen: ein Tiger mit geneigter Krone

Die traditionelle Form der Flasche verrät es schon: Proper No. Twelve ist ein

„proper“ Irish Whiskey. Dafür bürgen auch die beiden Unterschriften vom Gründer Conor McGregor und Master Distiller David Elder. Die Prägung der Flasche, „SLOW IS SMOOTH – SMOOTH IS FAST“, entspricht einem Tattoo auf McGregors linkem Arm. Und auch das Markenzeichen wurde einem seiner Tattoos nachempfunden. So prägt der Tiger mit geneigter Krone sowohl das Etikett der Flasche als auch seine Haut. Der Tiger symbolisiert Stärke, mit der geneigten Krone erhebt der Whiskey schelmisch Anspruch auf die Königswürde

– als charmanter, freundlich gemeinter Seitenhieb auf die oft erhabenen, traditionellen Whiskeymarken.

Verkostungsnotizen:

Geruch: Süß und blumig, Vanille und karamellisierte Birne.

Geschmack: Geröstetes Holz, ausgewogen mit Vanille, Kakao und Honig.

Nachklang: Weich, mit leichter Note von Eiche und einem Hauch von Karamell.

Importeur & Vertrieb Handel Eggers & Franke GmbH www.egfra.de

Vertrieb Gastronomie Reidemeister & Ulrichs GmbH www.ruu.de

Über Proper No. Twelve

Proper No. Twelve ist ein ausgesprochen sanfter, dreifach destillierter Irish Whiskey mit Noten von Vanille, Honig und geröstetem Holz. Er ist „proper“ – ein richtiger irischer Whiskey, wie er sich gehört. In ihm steckt der wahre Charakter Dublins, Irlands Herz, und milder irischer Geschmack, gegründet und geprägt vom Leben Conor McGregors. Conor McGregor ist Ire durch und durch und weltweit einer der bekanntesten und erfolgreichsten Mixed-Martial-Arts-Kämpfer.

Über Eggers & Franke

Das 1804 gegründete Importhandelshaus Eggers & Franke ist einer der bedeutendsten Wein- und Spirituosenhändler Deutschlands und Vertriebspartner für internationale Wein- und Spirituosenmarken im Lebensmitteleinzelhandel sowie Cash & Carry.

Über Reidemeister & Ulrichs

Reidemeister & Ulrichs ist ein traditionsreiches Importhandelshaus und nationaler Vertriebs- und Marketingpartner für hochwertige Weine und Spirituosen mit Sitz in der Bremer Überseestadt. Mit über 180 Jahren Erfahrung im Handel von Weinen und Spirituosen ist Reidemeister & Ulrichs auch heute einer der führenden Distributeure im Weinfachhandel, in der Gastronomie und Hotellerie in ganz Deutschland.