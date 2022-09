Kirsch Import mit Neuem von Duncan Taylor, The GlenAllachie für Germany, Teerenpeli und Simply Good Whisky

An diesem Dienstag finden wir in den Neuigkeiten von Kirsch Import vier neue Abfüllungen aus dem Hause Duncan Taylor, ein The GlenAllachie Oloroso Puncheon, von Billy Walker für Deutschland ausgesucht, Teerenpeli Palo zum Geburtstag der finnischen Brennerei und zum Schluss einfach guten Whisky.

Hier alle Details aus dem Rundschreiben, das wir von Kirsch Import erhalten haben:

Torfrauch & Cognac-Finishes: Neues aus dem flüssigen Archiv von Duncan Taylor

Von Blended Scotch, Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Casks: das Sortiment von Duncan Taylor & Co. zeichnet sich vor allem durch edle Whiskys aus. Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den komplexen, authentischen Premium-Abfüllungen. Diese basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt.

Zwei neue Single Casks aus dem Holzschatz von Duncan Taylor stehen in dieser Woche in den Startlöchern. „Peat Heads“ werden mit dem Bunnahabhain 2014/2022 fündig, der in rauchiger Version destilliert wurde. Für fleischige Umaminoten und leichten Rauch gefeiert: Highland Park von den Orkney Islands. Duncan Taylor holte für den Highland Park 2007/2022 das Beste aus Fass Nr. 50171249 heraus und zeigt bei 54,7% vol. sein ganzes Potential.

Mit der Battlehill-Reihe setzt Duncan Taylor der Schlacht zwischen Robert The Bruce und John Comyn nahe der Heimatstadt des Abfüllers ein flüssiges Denkmal. Dafür kommen nur feinste Single Malts oder Grains in die Flaschen. Mit dem Glentauchers 11 y.o. und dem Glenrothes 12 y.o. sind zwei goldene Speysider mit Cognac-Finish vertreten.

Bunnahabhain 2014/2022 – Peated

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Dest. 10/2014

Abgef. 07/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 3814010847

327 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 2007/2022 – Peated

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 11/2007

Abgef. 07/2022

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 50171249

310 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 11 y.o. – Battlehill

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Cognac Casks (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 12 y.o. – Battlehill

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Cognac Casks (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Gegrillte Ananas und kandierte Feigen: Komplexes Single Cask von The GlenAllachie für Germany

Rund 50.000 verschiedene Fässer lagern in den Warehouses der GlenAllachie Destillerie. Meister über diesen Holzschatz ist Billy Walker – Miteigentümer der Brennerei, Master Distiller und Branchenikone mit rund 50 Jahren Erfahrung. Was er komponiert oder auswählt, verspricht Hochgenuss. So auch ein neues Single Cask – exklusiv für den deutschen Markt.

Das Oloroso Puncheon 2010/2022 steht symbolisch für die komplex-fruchtige Vielfalt von The GlenAllachie. Über 12 Jahre lang ruhte der Speyside Single Malt Scotch Whisky im gleichnamigen Fass. Sherry vom Typ Oloroso reift oxidativ und dadurch oft jahrzehntelang im Fass. Sein typischerweise kräftiges, trockenes Profil mit nussigen Einschlägen hat auch im Single Cask köstliche Spuren hinterlassen. Auf die körperreiche Exklusivabfüllung können sich maximal 697 Genießer freuen.

Oloroso Puncheon 2010/2022

The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany

12 Jahre

Dest. 31/05/2010

Abgef. 06/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Puncheon

Fassnr. 5139

697 Flaschen

56,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Voll von Zimt, gegrillter Ananas und Mokka, mit einem Hauch von getrockneten Waldbeeren, dunkler Schokolade und gerösteter Orangenschale.

Gaumen: Ein Hauch von Brombeertarte, Muscovado-Zucker und gerösteten Mandeln, gefolgt von getrockneten Feigen, kandierten Sultaninen und Heidehonig.

Finnen feiern Jubiläum: Teerenpeli Palo bringt Rauch & Sherryreifung zusammen

Das finnische Lahti ist nicht nur Austragungsort von Skiweltmeisterschaften, sondern auch Heimat von Finnlands erster und größter Whiskydestillerie: Teerenpeli. Die weichen, süßen, zum Teil floralen Whiskys der finnischen Pioniere sind so beliebt, dass Teerenpeli mit seinen beiden Pot Stills von Forsyths über 100.000 Liter Alkohol im Jahr produziert. Eine erstaunliche Menge für das dünn besiedelte skandinavische Land, in dem Verkauf von und Werbung für alkoholische Getränke zahlreichen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Mit Teerenpeli Palo (finn. „Brand“) feiert die Brennerei jetzt ihr 20-jähriges Bestehen. Der sanft getorfte Single Malt reift ausschließlich in Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks. Dank der einzigartigen Seecontainer-Lagerhäuser hat auch die finnische Natur während der Reifung ihre eigene Note eingebracht: Die Nase ist fruchtig, leicht getorft und kräftig, der Geschmack erinnert an getrocknete Früchte, Torf und einen Hauch von Lakritz.

Teerenpeli Palo – Peated Sherry

Single Malt Whisky

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Einfach guter Whisky: Simply Good Single Casks aus Süßweinfässern

Guter Whisky muss weder kompliziert noch unendlich teuer sein. Das belegt u.a. unsere unabhängige Abfüllungsreihe Simply Good. Hier finden Sie hochwertige, authentische und solide Malt Whiskys aus Schottlands Regionen, modern-minimalistisch designt und zum fairen Preis.

Zum Beispiel: der eher rare Teaninich 10 y.o. aus einem First Fill Madeira Barrique. Der Löwenanteil der Highland-Brennerei verschwindet in Blends. Und: der Glenrothes 13 y.o., der seinen tendenziell leichten, fruchtigen Charakter in einem Second Fill Sherry Butt weiterentwickeln konnte.

Teaninich 10 y.o.

Simply Good Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Madeira Barrique

Fassnr. KI-0006

57,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 13 y.o.

Simply Good Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2021

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Second Fill Sherry Butt

Fassnr. KI-0007

50,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert