Letzte Chance: Spielen Sie mit um den kostbaren neuen Laphroaig 34yo „Ian Hunter Book Four: Malt Master“

Brandneu ist er, und heiß begehrt: Laphroaig hat mit „Ian Hunter Book Four: Malt Master„, dem 34 Jahre alten Whisky aus der ikonischen Islay-Brennerei, einen außergewöhnlichen Whisky auf den Markt gebracht, der bei Sammlern und Genießern gleichermaßen höchste Anerkennung findet. Im Handel kostet dieser Traumwhisky weit über 1000 Euro – bei uns gibt es ihn mit ein wenig Glück als Geschenk auf den Gabentisch, denn wir verlosen gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Beam Suntory Deutschland diesen Ausnahmewhisky für unsere deutschen Leser.

Das Gewinnspiel läuft nur noch bis Sonntag – also machen Sie JETZT mit!

Alles, was Sie tun müssen, ist unsere einfache Gewinnfrage beantworten (die noch leichter wird, wenn Sie den nachfolgenden Text aufmerksam lesen), die Antwort einsenden und sich selbst die Daumen drücken. Wir tun es jedenfalls auch für Sie. Und wenn Sie noch mehr über Laphroaig wissen wollen und Infos aus erster Hand bekommen möchten, dann werden Sie doch kostenlos Teil der Friends of Laphroaig Community – als Mitglied erhalten Sie sogar ein kleines Grundstück bei der Destillerie!

LAPHROAIG® PRÄSENTIERT DIE VIERTE EDITION DER IAN HUNTER-SERIE:BOOK FOUR: MALT MASTER

Laphroaig präsentiert den vierten und vorletzten Teil der faszinierenden Ian Hunter-Kollektion „Book Four: Malt Master“ – eine Hommage an Ian Hunter, das letzte Mitglied der Johnston-Familie, die die Laphroaig-Destillerie leitete und mit ihr ein einzigartiges Vermächtnis hinterließ.



Insgesamt umfasst die Ian Hunter-Story fünf jährlich erscheinende Editionen. Jede ist in edel gefertigten Büchern eingebettet, die die Geschichte von Ians unglaublich reichem Erbe festhalten. In jedem Jahr wird ein neues Kapitel veröffentlicht, das die weitreichende Geschichte hinter Laphroaig und alle Wegbereiter und Ereignisse, die dazu beigetragen haben, dokumentiert.



Nach dem Triumph von Book One „Unique Character“, Book Two „Building an Icon“ und Book Three „Source Protector“ kommt nun der vierte Teil mit dem Titel „Malt Master“ auf den deutschen Markt. Diese exklusive Abfüllung erscheint in limitierter Auflage und soll vor allem leidenschaftliche Laphroaig-Fans auf der ganzen Welt begeistern.

Ian Hunter: Book Four

Dies ist der vorletzte Teil der prestigeträchtigen Ian Hunter-Story. Sie ehrt das Leben und die Zeiten von Distillery Manager Ian Hunter und feiert insbesondere sein Engagement beim Etablieren der Mälzböden bei Laphroaig, die bis heute wesentlich zum einzigartigen, kräftigen Geschmack von Laphroaig beitragen. Ian verbrachte viel Zeit auf den Mälzböden, um den dortigen Prozess zu überwachen und den Mälzern all das beizubringen, womit sie bis heute sein Vermächtnis fortführen. Während sich das Konzept der Mälzböden im Großen und Ganzen während des 20. Jahrhunderts nicht verändert hat, erlebte die Mälzerei Innovationen und Wachstum, um sicherzustellen, dass sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktionsprozesses und maßgeblich für den unverwechselbaren Geschmack von Laphroaig geblieben ist.

Dieser mit Spannung erwartete Teil folgt auf Book One, das Ian Hunters beeindruckenden Charakter widerspiegelt, Book Two, das die Stunden unermüdlicher Arbeit ehrt, die er für die Marke Laphroaig geleistet hat, während er an der Spitze stand, und Book Three, das der Ehrung der Geschichte des Kirkbride Stream gewidmet ist.

„Wenn Sie an Laphroaig denken, denken Sie an die großartigen Mälzböden. Beide sind seit über 200 Jahren ein Synonym füreinander. Ians Entscheidung, Mälzscheunen zu errichten, hat die Destillerie zu dem gemacht, was sie heute ist. Der für Book Four gewählte Whisky ist eine echte Hommage an den Prozess und den kontinuierlichen Beitrag, den die Mälzböden zum Geschmack von Laphroaig beigesteuert haben.“ BARRY MACAFFER, DESTILLERIE MANAGER

TASTING NOTES

FARBE: Dunkles Gold

AROMA: Rauchig, reichhaltige Trockenfrüchte, mit Noten von Tabakblättern, Eukalyptus, frischem Stroh und süßen Noten von goldenem Sirup, Karamell-Biskuit, Heidehonig und zerstoßenem schwarzem Pfeffer

GESCHMACK: Torfig und süß, gegrilltes und in Honig mariniertes Schweinefleisch zusammen mit Noten von Pfirsich und Orangenblüte, sowie einem Hauch von erdig-floralen Noten

NACHKLANG: Aschig mit verweilendem Holzrauch

ALKOHOLGEHALT: 46,2 % vol

Mit dem vierten und vorletzten Kapitel der Ian Hunter-Story™ wird ein weiteres seltenes Sammlerstück in Laphroaigs Serie von Super-Premium-Whiskys enthüllt – und Sie können es hier bei Whiskyexperts gewinnen!

Und so gewinnen Sie den wertvollen Laphroaig 34yo „Ian Hunter Book Four: Malt Master“:

Gewinnfrage: Welche Position hatte Ian Hunter bei Laphroaig inne?

a. Distillery Manager

b. Brand Ambassador

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net– und zwar mit dem Betreff „Laphroaig“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 18. Dezember 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 19. Dezember 2022 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Beam Suntory Deutschland versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Laphroaig“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 18. Dezember 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 19. Dezember 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Beam Suntory Deutschland sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Beam Suntory versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team