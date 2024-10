Macallan bringt Macallan The Harmony Collection Vibrant Oak und Guardian Oak

Aus der Kollaboration mit dem Cirque Du Soleil (wir berichteten hier) sind die beiden neuesten Abfüllungen in der Macallan Harmony Serie entstanden: Macallan The Harmony Collection Vibrant Oak und Macallan The Harmony Collection Guardian Oak, wobei der letztere der beiden dem Global TRavel Retail vorbehalten ist.

Der Macallan The Harmony Vibrant Oak stammt aus einer Kombination aus first Fill American Oak Fässern und second fill Sherry seasoned Casks, der Guardian Oak vornehmllich aus first fill europäischen Eichenfässern und second fill Sherry seasoned Casks. Beide sind mit 44,2% vol. Alkoholgehalt abgefüllt.

Vibrant Oak bietet Noten von Vanille, Limette, süßer Eiche, Apfel, gerösteten Mandeln, mit intensiver Vanilleschote, begleitet von süßem Sorbet und Limettenschale in der Nase und anhaltender Vanille im Abgang.

Guardian Oak bringt dagegen Noten von Datteln, Orangen, Eiche, Rosinen und Backgewürzen; eine klebrige Ingwersirup-Süße und ein Orangenspritzer führen laut Destillerie zum Geschmack von opulenten glasierten Datteln am Gaumen, während in der Nase ein Hauch von wärmender Muskatnuss und dunkler Schokolade zu finden ist.

Dazu Diane Stuart, Whisky Maker bei Macallan:

Vibrant Oak and Guardian Oak provided an opportunity to select the casks that deliver the classic characteristics of our two key wood types, Sherry-seasoned American oak and Sherry-seasoned European oak casks, showcasing the differences these wood types deliver.

Wie immer ist die Verpackung bei der Harmony Collection aus recycletem Material gemacht, diesmal sind es Eichenspäne, die verarbeitet wurden. Die Packungen zeigen zwei der Hauptcharaktäre der Aufführung des Cirque Du Soleil, die bei Macallan in der Destillerie stattfand.

Der Macallan The Harmony Collection Vibrant Oak wird am 1. November im ausgewählten Outlets zu finden sein, der Macallan The Harmony Collection Guardian Oak, der ja für den Travel Retail bestimmt ist, soll ab Januar 2025 dort zu finden sein.