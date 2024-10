An diesem Wochenende: 4. Kinderherzen Charity Event mit Auktionen im Youtube Live-Stream

36.000 Euro hat der Whisky Waiter beim letzten Charity-Event für Kinderherzen.de der Fördergemeinschaft für herzkranke Kinder, übergeben können (wir berichteten hier darüber) – und auch in diesem Jahr hofft Manuel Tuschmann auf eine ähnlich große Summe für den guten Zweck. Konkret geht es diesmal ums Projekt „Zentrum univentrikuläres Herz“, ein Vor- und Nachsorgeprogramm für Familien mit herzkranken Kindern

An diesem Wochenende starten die Auktionen im Live-Streams auf Youtube – mehr dazu in der Info, die uns der Whisky Waiter dafür zugesendet hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

4. Kinderherzen Charity Event mit Auktionen im Youtube Live-Stream

An diesem Wochenende findet bereits zum vierten Mal in Folge das Kinderherzen Charity Event bei dem Whisky-Youtuber The Whisky Waiter statt.

Eröffnet wird das Event fast schon traditionell mit einem Online-Tasting auf dem Youtube-Kanal von Friendly Mr. Z am Donnerstag Abend ab 21 Uhr.

Am Freitag (4.10.) ab 18 Uhr starten dann mit dem ersten Teil der großen Whisky-Auktion das Herzstück des Events auf dem Kanal von The Whisky Waiter. Da mehr als 250 Auktionsartikel aus Community und Industrie zusammen gekommen sind, gehen wir davon aus, dass wir auch am Samstag (5.10.) ab 18 Uhr die Auktion fortsetzen werden.

Am Sonntag den 6.10. kommt es dann zu einer Premiere. Erstmals findet im Charity Event auch eine Rum-Auktion auf dem Partner Kanal The Rum Waiter statt. Etwas über 30 Artikel sind zustande gekommen. Los geht es auch hier um 18 Uhr.

Sollten dank der großartigen und vielfältigen Spenden immer noch Whisky-Artikel übrig sein, werden diese im Anschluss an die Rum-Auktion am Sonntag Abend versteigert. Die Auktionen finden wie immer im Youtube-Livestream statt. Geboten wird über den Live-Chat.

Auch das nächste Wochenende steht ganz im Zeichen des Charity Events. Am Samstag den 12.10. geht es mit einer Whiskyauktion, mit Schwerpunkt amerikanischen Whisky auf dem Youtube Kanal der The Bourbon Diaries weiter. Los geht es hier um 17 Uhr. Auch Kai und Rolf haben einiges zusammen bekommen, sodass am Sonntag (13.10.) der zweite Teil der Whisky-Auktion ab 15 Uhr geplant ist. Alles in allem werden es eineinhalb Wochen voller spannender Events, langen Live-Streams und tollen Möglichkeiten mit gutem Gewissen, Whisky oder Merch zu ersteigern.

Wer bereits jetzt etwas Gutes tun möchte, kann für das Event bereits unter folgendem Link spenden: https://www.kinderherzen.de/whisky-fuer-den-guten-zweck-manuels-charity-event-startet-am-03-10/

Eine Übersicht über alle Auktionsartikel, die es während des Events von The Whisky Waiter zu ersteigern gibt, finden sich hier: https://www.thewhiskywaiter.com/auktionsartikel

Wir freuen uns auf das Event und hoffen, dass es ein ähnlicher Erfolg wird, wie in den letzten Jahren.

