Malt Whisky Yearbook 2022 erscheint am 1. Oktober 2021

Die 17. Auflage des Malt Whisky Yearbook für das Jahr 2022 erscheint am 1. Oktober 2021. Und wie in jedem Jahr ist es auch in diesem Jahr wieder eine neue und komplett überarbeitete Auflage. Für das Jahr 2022 bietet Herausgeber Ingvar Ronde in seinem Buch aktualisierte Fakten zu 727 Malt-Whisky-Destillerien auf der ganzen Welt, mehr als 200 Verkostungsnotizen und natürlich auch wieder neue Artikel von renommierten Autoren wie Charles MacLean, Gavin D Smith, Ian Wisniewski, Neil Ridley, Joel Harrison und Stefan van Eycken. Zusätzlich zu den Zusammenfassungen der Neuigkeiten und Trends der Branche (unter anderem den neuen Regeln für japanischen Whisky sowie Röstmalz) beschäftigt sich ein ganzes Kapitel mit den weltweit führenden unabhängigen Abfüller.

Das Malt Whisky Yearbook 2022 wird am 1. Oktober erscheinen und danach bei vielen Fachhändlern erhältlich sein. Aber auch online kann man es unter http://www.maltwhiskyyearbook.com/ vorbestellen (zum Preis von £14.95 kommt noch das Porto dazu).