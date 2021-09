Serge verkostet: Ein Trio aus Bladnoch

Sein Verhältnis zur Lowland-Brennerei Bladnoch ist ambivalent. Einerseits erinnert Serge Valentin sich an einige feine Abfüllungen. Anderseits sind ihm die in Rotwein-Fässer gelagerten Single Malts nicht positiv im Gedächtnis geblieben und die Brennerei aus seinem Blickwinkel verschwunden. Das Trio in der heutigen Verkostung erlaubt ihm einen Blick in das aktuelle Portfolio von Bladnoch. Serge Fazit: Es sieht so aus, als wäre Bladnoch zurück! Und die Benotungen unterstreichen dies:

Abfüllung Punkte

Bladnoch ‚Vinaya‘ (46.7%, OB, +/-2020) 85 Bladnoch 11 yo ‚First Release‘ (46.7%, OB, bourbon and red wine, +/-2019) 86 Bladnoch 11 yo ‚2020 Release‘ (46.7%, OB, bourbon) 87