Metacask versteigert ein 1991er Macallan-Fass in der ‚The Angel’s Share‘ NFT-Auktion

Metacask, eingetragen als CaskStore AG in der Schweiz und laut eigenen Angaben ein führender Marktplatz für den Verkauf von Whiskyfass-NFTs, startet am Samstag seine erste Auktion ‚The Angel’s Share‘ . Hier vereinbart die Firma ein 1991er Macallan-Fass mit einem digitalen Kunstwerk von Trevor Jones, einem der führenden NFT-Künstler der Welt.

Bereits im letzten Monat kam ein 1991er Macallan-Fass in einer Online-Versteigerung bei Bonhams Hongkong zur Versteigerung (wir berichteten). Metacask ambitionierter Plan ist, den dort erzielten Auktions-Weltrekord für ein Einzelfass (knapp 500.000 €) weit zu übertreffen. Sie erwarten für ihre NFT-Auktion ein Ergebnis von mehr 2 Millionen US-Dollar (knapp 1.700.000 €).

Auf ihrer Website erläutern Metacask in den sogenannten FAQs, was NFTs sind und sowie weiteren Fragen zu diesem Thema. Nach dem Verkauf von ‚The Angel’s Share‘ wird Metacask Anfang November seine erste Reihe von NFT-Auktionen für Whiskyfässer auf seinem Marktplatz beginnen. Die Vorregistrierung für diese Auktionen beginnt am 25. Oktober.