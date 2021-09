PR: W. D. O’Connell Whiskey jetzt bei irish-whiskeys.de

Neu im Portfolio von irish-whiskeys.de:

W. D. O’Connell Whiskey, ein unabhängiger Abfüller für Whiskeys aus Irland

Hier alle weiteren Informationen:

Daithi O’Connell war ein Weltenbummler wie er im Buche steht und seine Reisen haben ihn schlussendlich zum Whiskey geführt hat. Seine Vision ist es limitierte, unabhängige Abfüllungen auf den Markt zu bringen und zu zeigen, dass die „Irische Whiskey Welt“ genau so abwechselungsreich ist, wie die Welt, die er bereisen durfte.

Der Gründer

Daithi O’Connell war viele Jahre in der ganzen Welt unterwegs und kam immer wieder mit dem Thema Whiskey in Berührung. Während seiner Zeit in Hong Kong, als er dort eine Bar betrieb, lenkte sich sein Fokus dann vollends auf Whiskey.

Und so begann der Plan einer Destillerie in seinem Kopf zu reifen. Ende 2015 sollte es dann soweit sein, ein Standort stand schon fest und alle Verträge lagen zur Unterschrift bereit. Doch Daithi entschied sich im letzten Moment dagegen und blieb vorerst Angestellter in seinem Job. 2019, nachdem er seine Pläne nochmals überdacht hatte, stürzte er sich dann doch in das Abenteuer Whiskey. W. D. O’Connell sollte ein unabhängiger Abfüller für Whiskeys aus Irland werden.

W. D. O’Connell

Das Unternehmen W. D. O’Connell war geboren. Nun ging es auf die Suche nach guten Whiskeys und interessanten Fässern. Denn für Daithi war es von Anfang an wichtig, dass der schon gereifte Whiskey in seine eigenen Fässer umgefüllt wird, um so nochmals eine bessere Reifung zu erhalten. Verwendet werrden neben neue französische Eichenholzfässer & Vin Doux Naturel, auch amerikanische Bourbon- und Virgin Oak Fässer. Ein anderes wichtiges Merkmal für W. D. O’Connell ist die Abfüllung in kleinen Chargen. Max. 10 Fässer werden gleichzeitig abgefüllt, so dass jede Charge seine Einzigartigkeit behält.

Bill Phil Whiskey

Vol.: 47,5%

Füllmenge: 0,7 Liter

Farbstoff: Nein

Aroma: Torf, Holzkohle, Zitrusfrüchte

Geschmack: cremige Textur, Torf, Holz, etwas Würze, Malz, Gartenfrüchte

Nachklang: langanhaltend mit Torf und Süße

UVP: 59,90 € – erhältlich hier im Webshop

Bill Phil ist benannt nach dem Urgroßvater des Gründers William Philip O’Connell, einem Schmied aus dem County Limerick. Er war berühmt für seinen handgemachten Torfstecher, der bekannt war als der Bill Phil Sleán. Dieser Whiskey versetzt uns in die Zeit zurück, bevor die Kohle nach Irland kam. Er ist süß und leicht rauchig, mit Malz und Zitrusnoten.

Der Whiskey ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert.

10 Y Grain Bourbon & Rye

Vol.: 48%

Füllmenge: 0,7 Liter

Farbstoff: Nein

Aroma: saftige Birne, Pekannüsse, Zimt, Vanille

Geschmack: Fruchtnoten, kandierte Walnüsse, Pfeffer, Vanille, Würze des Rye Whiskeys

Nachklang: ölig und langanhaltend mit Zitrone, Vanille und Nelken

UVP: 59,90 € – erhältlich hier im Webshop

In dieser Serie werden nur Single Grain Whiskeys in kleinen Batches abgefüllt. Der neuste Whiskey ist ein 10 Jahre alter Single Grain, der in Bourbon- und Rye-Whiskey-Fässern lagern durfte. Diese Fässer wurden sorgfältig ausgewählt, um nochmal eine besondere Charakteristik in den Whiskey zu bringen – die Würze des Rye Whiskeys. Dieses Fass unterstützt die Vanille, Karamel und Honignoten, die man bereits von einem Bourbonfass erwartet. Der Grain Whiskey stammt aus der Cooley Distillery und durfte dann in den ausgewählten Fässern reifen. Er wurde nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert.

