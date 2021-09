PR: Hat es in sich: Bushmills 10 Years Old in neuer Flasche

Der Irish Single Malt Whiskey Bushmills 10 Years Old zeigt sich im Oktober in einem neuen Design. Zur Einführung der neuen eckigen Flasche kommt der Whiskey ab Oktober 2021 mit zwei gratis Bushmills-Tumblern zum Preis von 29,99 Euro (UVP) in den Handel. Darüber informiert uns ihr Distributor in Deutschland, Eggers & Franke GmbH , in seiner heutigen Pressemitteilung:

Hat es in sich: Bushmills 10 Years Old in neuer Flasche

Geschenkt: In-Pack ab Oktober mit zwei Gläsern gratis

Rau und eindrucksvoll – so ist die Landschaft im nordirischen County Antrim, wo die Old Bushmills Distillery zu Hause ist. Bushmills 10 Years Old präsentiert sich jetzt im passenden Gewand: in eckiger, markanter Flasche. Mit dem neuen Design macht der beliebte Single Malt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch im Spirituosen-Regal auf sich aufmerksam. Zur Einführung der neuen Flasche kommt der Premium-Whiskey ab Oktober 2021 mit zwei gratis Bushmills-Tumblern zum Preis von 29,99 Euro (UVP) in den Handel. Warum gleich zwei? Bei Bushmills ist irische Gastfreundschaft eben inklusive. Sláinte!

Neue Flasche für Bushmills jüngsten Single Malt

Bushmills 10 Years Old präsentiert sich ab Oktober 2021 in neuer Form. Die Flasche reiht sich mit den bei der Destillerie üblichen Prägungen klar in die Bushmills-Familie ein, liegt mit ihren klaren Kanten, der verkürzten Form und dem neuen Korkverschluss aber besonders edel in der Hand. Das neu gestaltete Etikett fokussiert die Reifezeit des Whiskeys und wird durch die Unterschrift des Master Distillers Colum Egan vollendet, der für den gleichbleibend, einzigartig weichen Geschmack von Bushmills sorgt. Neben den beiden Blends Bushmills Original und Black Bush steht die älteste lizenzierte Whiskey-Destillerie der Welt besonders für Single Malts wie den 10 Years Old – denn Bushmills ist seiner 100 Prozent gemälzten Gerste immer treu geblieben. Der Inhalt jeder Flasche Bushmills Single Malt 10 Years Old reift mindestens zehn Jahre lang in alten Bourbon- und Oloroso-Sherry-Fässern und zeichnet sich durch Aromen von Honig, Vanille und Schokolade aus. Auch wenn der Zehnjährige sich außen neu präsentiert – im Glas ist er ganz der Alte.

Ab Oktober 2021 mit zwei Bushmills-Gläsern

Die neue Flasche kommt im Oktober 2021 zum Preis von 29,99 Euro (UVP) ins Regal sowie auf attraktive Zweitplatzierungsdisplays zur Abverkaufsförderung. Mit dabei sind zwei Gratis-Tumbler von Bushmills, die mit ihren Prägungen ideal zur neuen Flasche passen und für einen zusätzlichen Kaufimpuls sorgen sollen. Den Whiskey empfiehlt Old Bushmills pur, on the rocks oder auch mit einem kleinen Schluck Wasser – und bei 400 Jahren Erfahrung weiß die Destillerie, wovon sie spricht.