Eine nette Zugabe hat man sich bei Bushmills für eine Sonderaktion im April im Handel einfallen lassen: Zum Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old erhält man in einer speziellen Aktionsverpackung zwei Tumbler dazu – damit man den Iren gemeinsam genießen kann. Die Flasche selbst ist bereits im neuen Design gehalten.

Das schreibt Bushmills über das Onpack, das im April für 29,99 Euro (UVP) erhältlich sein wird:

Bei Bushmills sind Gastgeschenke inklusive

Ab April: Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old In-Pack mit zwei Gläsern gratis

Ein irischer Riese vom Weltnaturerbe Giant’s Causeway zu Gast bei Freunden – und Freundinnen: Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old macht sich in neuem Gewand und samt zwei hochwertiger Mitbringsel von Irland auf nach Deutschland. Ab April ist der Premium-Whiskey aus der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie samt zwei gratis Tumblern erhältlich. Warum zwei? Ganz einfach – geteiltes Glück ist doppeltes Glück und durch die hochwertige Umverpackung eignet sich das In-Pack auch hervorragend als Geschenk für Sammler:innen oder Whiskey- Liebhaber:innen. Der Zehnjährige ist samt Tumblern ab April für 29,99 Euro (UVP) in Spirituosenregalen und auf Zweitplatzierungsdisplays zu finden.

Irland im Herzen und jetzt auch auf der Zunge

Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old ist mit seinen zehn Jahren zwar der Jüngste in der Bushmills Single Malt Familie, steht den anderen aber in Sachen Handwerk, Tradition und Perfektion in nichts nach. Ein Jahrzehnt lang reift der irische Whiskey in Oloroso-Sherry- und Bourbon-Whiskey-Fässern. Das verleiht ihm weiche, süße Noten von Vanille, Milchschokolade und frischem Geißblatt am Gaumen, gepaart mit zarten Spuren getoasteter Eiche und einen lebhaften Nachklang, der sanft ausklingt. Seit Oktober vergangenen Jahres präsentiert sich Bushmills 10 Year Old in einer neuen eckig-markanten Flasche, mit hochwertigem Korkverschluss und neuem Etikett, dass sich auf die Reifezeit des Whiskeys fokussiert und durch die Unterschrift des Master Distillers Colum Egan veredelt wird. Eben ein echter Hingucker im heimischen Spirituosen-Regal.