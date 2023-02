Metacask versteigert ein 1988er Macallan-Fass

Metacask – im September 2021 fand ihre erste Auktion eines Macallan-Fass statt (wir berichteten) – startete gestern eine neue Auktion. Auch dieses mal kann eine Fass der Speyside-Brennerei Macallan ersteigert werden. Das Sherry-Butt #4178 wurde am 5. Mai 1988 befüllt und lagert noch in einem ware house der Destillerie. Die letzte Messung ergab einen Alkoholgehalt von 51,2 % Vol.. Würde dieses Fass jetzt abgefüllt, könnten etwa 495 Flaschen befüllt werden.

Auch bei der neuen Auktion gehört ein digitales, audiovisuelles Kunstwerk inklusive obligatorischen NFT zum Los dazu. Nach ‚The Angel’s Share‘ heißt das aktuell zu ersteigende Werk ‚The Year of the Dragon‘, kreiert von Ruben Frosali und angelehnt an das zum Befüll-Datums des Fasses im chinesischen Kalender gültige Jahr des Drachen. Aktuell müsste ihr Gebot über 3 Millionen US-Dollar liegen, die Auktion endet am 19. Februar 2023. Alle weiteren Details und Informationen finden Sie auf der Website von Metacask.