Maltings bei Glenesk bauen bis zu 20 Arbeitsplätze ab

Die im Besitz von Pauls Malt befindliche Anlage in Glenesk wird wegen der schlechten Auftragslage bis zu 20 Arbeitsplätze streichen, berichtet die scottishsun. Pauls Malt (im Besitz von Boortmalt) produziert in Glenesk vor allem getorftes Malz, das in der Whisky- und Bierproduktion verwendet wird. Es könnte bei dem Ausmaß der Kürzungen durchaus dazu kommen, dass die Anlage nur mehr in einer Art Rumpfbetrieb läuft.

Die Mitarbeiter sind von den geplanten Kündigungen informiert worden, die aber laut einem Unternehmenssprecher noch nicht in Stein gemeisselt sind:

“There is an ongoing consultation process and we are not in a position to say anything further at this time.”

Das Pikante dabei: Erst 2024 hat Boortmalt eine große Erweiterung der Anlage angekündigt, die eine Produktionserweiterung um 15.000 Tonnen bedeutete . Ebenfalls im Besitz von Pauls Malt befinden sich auch die Mälzerei in Buckie, Moray und zwei Anlagen in Großbritannien.