Die größte deutsche Whisky-Destillerie ist nicht nur groß, sondern auch erfolgreich, und das international. Auch in Paris bei der Wine & Spirits Trophy 2022 konnte man jede Menge Preise gewinnen – gleich neun an der Zahl. Besonders erfreulich: Darunter befinden sich Double Gold und Grand Gold.

Wer was gewonnen hat, und auch warum (sprich: welche Kriterien flossen bei der Prämierung ein) nachfolgend. Bleibt uns nur noch, dem Team von St. Kilian herzlich zu gratulieren!

Medaillenregen für die Whiskys und Liköre von St. Kilian

Deutschlands größte Whisky-Destillerie erzielt bei der Paris Wine & Spirits Trophy neun Auszeichnungen, darunter Double Gold und Grand Gold

Rüdenau, im November 2022

Auch in diesem Jahr werden die Whiskys und Liköre von St. Kilian Distillers bei internationalen Wettbewerben wieder mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert. Bei den PARIS Wine & Spirits TROPHY 2022, einer der größten und prestigeträchtigsten Wein- und Spirituosenwettbewerbe weltweit, holt die Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau insgesamt neun Medaillen.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen, die zeigen, dass wir auch international mit unseren Produkten überzeugen. Deshalb entwickeln wir uns immer weiter, um weiterhin Whiskys und Liköre von stets höchster Qualität zu produzieren“, freut sich Geschäftsführer Philipp Trützler. Bei dem Wettbewerb, der im Oktober in Paris stattfand, wurden Weine und Spirituosen aus insgesamt 48 Ländern von einer internationalen Fachjury in einer Blindverkostung bewertet. In die Bewertungsformel flossen neben der Qualität auch die Kriterien Wert, Etikettendesign und Verpackung ein. Alle eingereichten Whiskys und Liköre von St. Kilian Distillers erhielten ein überzeugendes Urteil von den Fachjuroren und wurden mit Doppelten Gold-, Großen Gold-, Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen ausgezeichnet.

Die Prämierungen im Einzelnen:

DOUBLE GOLD: Terence Hill – The Hero – Whisky (mild)

DOUBLE GOLD: Bud Spencer – The Legend – Single Malt Whisky (rauchig)

GRAND GOLD: Terence Hill – The Hero – Voll auf die Nuss (Haselnusslikör)

GOLD: Terence Hill – The Hero – Whisky (rauchig)

GOLD: Signature Edition Ten – Single Malt Whisky

SILVER: St. Kilian Liqueur made with Single Malt Whisky

SILVER: Bud Spencer – The Legend – Feuerwasser (Chili-Zimt-Likör)

SILVER: Signature Edition Eight – Single Malt Whisky

BRONZE: Bud Spencer – The Legend – Whisky (mild)

Die rauchigen und milden Whiskys aus der Bud Spencer und Terence Hill Serie konnten jeweils mit Double Gold international überzeugen, ebenso wie der vollmundige Haselnuss-Likör „Voll auf die Nuss“, der mit Grand Gold ausgezeichnet wurde. Über die Gold-Medaille für die Signature Edition Ten freut sich Mario Rudolf ganz besonders. Denn bei diesem Single Malt Whisky lenkte man den Fokus auf die besondere Aromatik von verschiedenen Spezialmalzen. „Aus der Sichtweise des Brauers wird dem Einfluss der Rohstoffe, insbesondere des Malzes, viel zu wenig Beachtung geschenkt. Daher ist die Signature Edition Ten eine ganz besondere Huldigung an die Mashbill, die eingesetzten Malze, die wir hier bei St. Kilian zur Verfügung haben“, so der Master Distiller über den Single Malt, der mit intensiven Malznoten und dunklem Toffee überzeugt.

PRÄMIERTE ABFÜLLUNGEN VERFÜGBAR

Die in Paris prämierten Whiskys und Liköre sind im Online-Shop von St. Kilian Distillers, vor Ort in der Destillerie in Rüdenau sowie im Fachhandel erhältlich.