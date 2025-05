Michter’s kündigt Veröffentlichung des Michter’s 10 Year Rye 2025 an

„Roggenwhiskey hat tiefe Wurzeln in der Geschichte des amerikanischen Whiskeys. Im 20. Jahrhundert geriet er größtenteils in Vergessenheit, als er als Blender für andere Whiskeys verwendet wurde. Die Arbeit der Barkeeper in den Lokalen, die gezeigt haben, wie großartig ein guter amerikanischer Rye in Cocktails ist, hat entscheidend dazu beigetragen, diese außergewöhnliche Whiskey-Kategorie wieder aufleben zu lassen“.

Michter’s Präsident Joseph J. Magliocco