The Council of Whiskey Masters ernennt 16 neue Master of Scotch, Master of Bourbon & Master of Whisky

In der Garrison Brothers Distillery in Texas wurden die jährlichen Meisterprüfungen des Council of Whiskey Masters vergeben – unter den Ausgezeichneten findet sich mit Robert Späth der erste deutsche Master of Scotch.

Bei der Zusammenkunft wurde auch verlautbart, dass mit Monique Huston ab Januar 2026 eine neue Vorstandsvorsitzende der Council bestimmt wurde. Monique Huston ist Keeper of the Quaich und Vizepräsidentin für Spirituosen bei Winebow.

Hier die Presseaussendung mit Eindrücken von der Veranstaltung und allen diesjährigen Preisträgern:

16 neue Master of Scotch, Master of Bourbon & Master of Whisky

Das COUNCIL OF WHISKEY MASTERS ernennt nach den jährlichen Prüfungen 2025 in Texas 16 NEUE MASTERS OF SCOTCH, MASTERS OF BOURBON und MASTERS OF WHISKEY

Mehr als 40 Mitglieder und Kandidaten des COUNCIL OF WHISKEY MASTERS, einer globalen Organisation, die sich der Whisky-Ausbildung widmet, kamen in der Garrison Brothers Distillery im texanischen Hill Country zusammen, um die jährlichen Meisterprüfungen abzuhalten und die neu bestätigten Master in den Fachgebieten Scotch und Bourbon sowie eine neue Generation des höchsten Titels, des Whisky-Master zu ernennen.

Die internationale Jury bestand aus aktuellen Master sowie Vorstandsmitgliedern des Councils, darunter Steve Beal, Martin Duffy, Alasdair Day, Monique Huston, Peggy Noe Stevens und Andy Watts. Vorsitzende der Prüfungsjurys an den diesjährigen Prüfungen waren wie schon im Vorjahr Tobias Gorn, Arthur Nägele von der Spirituosenakademie, Monique Houston, Sebastian Gavillet und der derzeitige Vorstandsvorsitzende Bernhard Schäfer.

Die Prüfungen für 2025 umfassten intensive Blindverkostungen, ausführliche mündliche Theorieprüfungen sowie Aufsätze zu einer Vielzahl von Themen. Die Kandidaten wurden in allen Aspekten ihres gewählten Fachgebiets geprüft, darunter Geschichte, Herstellung, alle wichtigen Brennereien, Branchenkenntnisse, Verkostungskompetenz, Vorschriften und Identitätsstandards und vieles mehr.

Die Juroren bewerteten alle Kandidaten unabhängig voneinander und wählten die neuen Master auf der Grundlage von vereinbarten Standards, die vom Council entwickelt wurden und konsequent eingehalten werden.

Das COUNCIL OF WHISKEY MASTERS freut sich, die folgenden außergewöhnlich talentierten und engagierten Fachleute als neue Master bekannt zu geben:

James Ball, Master of Whisky

Octavio Bernal, Master of Scotch

William Breeden, Master of Bourbon

Will Breslaw, Master of Whisky

Andy Cartin, Master of Bourbon

Mark Griffith, Master of Whisky

Chase Henry, Master of Whiskey

Jeffrey LaBelle, Master of Scotch

Kevin Malta, Master of Whiskey

Megan Sawkar, Master of Scotch

Siddharth Sawkar, Master of Bourbon

Robert Späth, Master of Scotch

Bethne Stewart, Master of Bourbon

Justin Strumpfer, Master of Whiskey

Jamie Wen, Master of Scotch

Andy Westley, Master of Whisky

(Das Council empfiehlt den Absolventen des Programms, die Schreibweise des Wortes „Whisk(e)y“ entsprechend ihrer Spezialisierung zu wählen.)

Weiters wurde bekannt gegeben, dass Keeper of the Quaich Monique Huston, Vizepräsidentin für Spirituosen bei Winebow, ab Januar 2026 die neue Vorstandsvorsitzende wird. Frau Huston tritt damit die Nachfolge ihrer erfolgreichen Vorgänger Steve Beal, Bernhard Schäfer und Martin Duffy an.

Der COUNCIL OF WHISKEY MASTERS besteht derzeit aus mehr als 80 Vollmitgliedern weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat der Council viele Tausend Zertifizierungskandidaten aus mehr als 50 Ländern ausgebildet und unterstützt.

Die nächsten Master-Prüfungen finden 2026 in den schottischen Highlands in einer führenden Destillerie statt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Alle Informationen zum Programm und Kontaktdaten finden Sie unter www.WhiskeyMasters.org

Die vollständige Liste der Ratsmitglieder ist unter www.whiskeymasters.org/whiskey-masters veröffentlicht.