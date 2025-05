Es ist das erste Mal in der Geschichte der Brennerei Glen Garioch, dass man unter dem Design der Bottlings der Destillerie gemeinsam mit einem unabhängigen Abfüller ein Single Cask abfüllt – und dieser unabhängige Abfüller ist der Wu DRAM Clan, gegründet von Takesado Oji, Sebastian Jäger und Boris Borissov.

Der Glen Garioch 2003/2024 ist im Oloroso Sherryfass #808 gereift und ergab insgesamt 681 Flaschen – 250 davon sind bei deutschen Händlern zu finden, weitere Flaschen dieses Bottlings kann man auch direkt im Shop der Brennerei in Old Meldrum erwerben.

Die Hintergrundgeschichte des Glen Garioch 2003/2024, die dazugehörigen Tasting Notes und wo Sie diese besondere Abfüllung bekommen können, lesen Sie hier:

Wu DRAM Clan präsentiert erstes Single Cask Bottling mit Glen Garioch

Kehl/München/Tokio, Mai 2025 – Gemeinsam mit Beam Suntory darf der Wu DRAM Clan das erste offiziell in Partnerschaft mit einem unabhängigen Abfüller veröffentlichte Single Cask Bottling von Glen Garioch vorstellen. Eine echte Premiere für die traditionsreiche Highland-Brennerei – und ein Moment voller Dankbarkeit für das Indie-Trio.

Seinen Glen Garioch 2003/2024, 21 Jahre alt und gereift im Oloroso Sherryfass #808, entdeckte der Wu DRAM Clan bei einer Schottlandreise im Jahr 2023. Die drei Gründer Takesado Oji, Sebastian Jäger und Boris Borissov durften vor Ort zahlreiche Fassproben verkosten – und waren sich sofort einig: Dieses Fass hat alles, was sie lieben. Insgesamt wurden 681 Flaschen abgefüllt. 250 davon sind für Europa vorgesehen, der Rest geht nach Asien sowie in den Verkauf direkt in der Brennerei in Oldmeldrum.

Sebastian Jäger, Mitgründer des Wu DRAM Clan, erinnert sich:

„Als wir 2023 nach Oldmeldrum kamen, wussten wir nicht, was uns erwartet. Wir sind große Fans der Glen Gariochs aus den 68ern – diese Whiskys mit ihren tropischen Noten sind für uns echte Legenden.

Dass wir dann aus dem Jahr 2003 einen so eleganten, old-school Sherry-Malt entdecken durften, hat uns ehrlich begeistert.

Dieses Fass hat uns mit seiner Cremigkeit, Tiefe und Kraft sofort abgeholt – genau das, was wir uns geschmacklich in den letzten Jahren oft gewünscht haben. Dass wir es gemeinsam mit Beam Suntory abfüllen durften, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.”

Auch von Seiten Beam Suntorys gibt es lobende Worte. Daryl Haldane, Global Private Client Director und Keeper of the Quaich, sagt über das Projekt:

„Glen Garioch is a wonderful Highland distillery. This 2003 vintage, 21yo, was selected from an exceptional Oloroso Sherry cask which epitomises the robust, rich and complex character of Glen Garioch. A wonderful cask pick by Wu DRAM Clan.”

Und weiter:

„Medium to full-bodied, this whisky lingers on the palate. Wood spices, sweet honey and dried orange peels make way to sweet honey, warm malt, and ripe plums. An exceptional single malt that evolves in the glass and leaves a lasting impression.”

Verfügbarkeit:

Der Glen Garioch 2003/2024 – 21 Jahre, Oloroso Sherry Cask #808 – ist ab dem 21. Mai 2025 bei den bekannten Wu DRAM Clan Partnerhändlern erhältlich:

Über Wu DRAM Clan:

Gegründet 2018 von Takesado Oji (Japan), Sebastian Jäger (Schwarzwald) und Boris Borissov (München), steht der Wu DRAM Clan für unabhängige Abfüllungen mit Charakter, Tiefe und Seele. Was die drei vereint: die Liebe zum ehrlichen Dram, zur Handwerkskunst hinter dem Whisky – und zu besonderen Momenten wie diesem.