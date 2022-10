MoM: Ausgeraucht? Port Ellen Maltings wird fremde Destillerien ab 2023 beschränkt, ab 2024 ev. gar nicht mehr beliefern

Eine mehr als unangenehme Situation für manche Brennereien auf Islay kündigt sich laut einem Bericht von Master of Malt an: Laut einem mittlerweile von diversen Destillerien bestätigten Gerücht werden die Port Ellen Maltings auf Grund von hohem Eigenbedarf der Diageo-Brennereien fremde Destillerien ab dem Jahr 2023 nur mehr sehr eingeschränkt und ev. ab 2024 gar nicht mehr beliefern.

Bestätigt werden diese Gerüchte mittlerweile von Bowmore, Laphroaig und Kilchoman, und auch Diageo selbst meinte, man würde zu diesen Aussagen nichts Gegenteiliges verlautbaren können. Später präzisierte Ian Smith, der Leiter des Departments für Geschäftsbeziehungen bei Diageo:

“We can’t comment on the detail of commercial supply contracts, but it is the case that we have seen significant increased demand for malted barley from our Port Ellen maltings. As a result, the maltings are operating at full capacity and we are managing supply accordingly. We deeply value our relationship with our fellow distillers and customers and are doing everything we can to assist them within the supply constraints, alongside considering potential future solutions.”