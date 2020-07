Nach Travel Retail: Pernod Ricard bringt 15 Single Malts als „Secret Speyside Collection“ in den UK-Handel

Vor einem Jahr durften wir bereits die 15 Abfüllungen aus der Secret Speyside Collection von Pernod Ricard in einem Artikel vorstellen. Die Whiskys aus den Destillerien Caperdonich, Longmorn, Glen Keith und Braes of Glenlivet waren über dieses Jahr ausschließlich im Travel Retail zu finden, aber schon damals kündigte man an, dass sie auch in den Handel kommen werden. Nun ist es soweit, allerdings momentan nur für das Vereinigte Königreich.

Die Serie wurde damals so vorgestellt:

The Secret Speyside Collection is a carefully curated selection of 18-30 year old whiskies that herald from four of Speyside’s most elusive distilleries. Each has its own rich and unique history for Single Malt fans to discover, including the vanished distillery of Caperdonich, the pioneering Longmorn distillery, the landmark Glen Keith distillery, and the remote Braes of Glenlivet distillery.