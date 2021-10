Neu: anCnoc 2009 aus der Destillerie Knockdhu

Man weiß ja mit dem Brexit nie, wie das mit der Verfügbarkeit außerhalb von UK ist, aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass der anCnoc 2009, den die Destillerie Knockdhu (im Besitz von Inver House Distillers) heute vorgestellt hat, auch in Kontinentaleuropa den Weg in den Fachhandel finden wird.

Die Abfüllung, die in UK 50 Pfund kosten wird, reifte in einer Kombination aus erstbefüllten spanischen Eichenfässern und ehemaligen amerikanischen Bourbonfässern.

Geschmacklich erwarten uns Gewürznoten, Holztöne, Honig und Zitrusduft an der Nase. Am Gaumen sollen ebenfalls Gewürze , süßer grüner Apfel, dunkle Schokolade und Butterscotch zu finden sein.

Gordon Bruce, der Distillery Manager von Knockdu, meint zum Whisky:

We’ve been waiting twelve years for this vintage and it has definitely been worth the wait. This is a dram that has all the light, fresh qualities of anCnoc that are so loved by our drinkers, but there’s also a rich spiciness and complexity from its time in the casks.