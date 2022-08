Neu bei Expert24: Wild Turkey „Father and Son“ Limited Edition

Immer wieder finden wir im Bereich des Reisehandels, des sogenannten Travel Retails, spezielle, nur dort erhältliche Abfüllungen. Und manche finden auch ihren Weg aus diesen Bereich und sind, wenn auch in kleiner Anzahl, im normalen Handel erhältlich. Aktuell gilt dies bei der Limited Edition „Father and Son“ von Wild Turkey, hier kann der Online-Händler und Importeur Expert24 eine geringen Stückzahle für Europa anbieten. Weitere Informationen finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Über 101 Jahre Erfahrung stecken in dem Wild Turkey „Father and Son“ Limited Edition

Dieser rare Kentucky Straight Bourbon Whiskey trägt den Beinamen „Father and Son“, da er vom Duo Jimmy und Eddie Russel, Vater und Sohn, destilliert wurde. Die beiden sind das einzige aktive Vater-Sohn-Meisterbrennduo der Welt. Zusammen verfügen sie nun über mehr als 101 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochwertigem Bourbon – sie haben eine wahre Leidenschaft für diese Handwerkskunst entwickelt.

Bei dieser Sonderedition handelt es sich um ein Travel-Exclusive-Produkt. Das bedeutet, dass dieser Whisky eigentlich nur in Reise-Handelsgeschäften verkauft wird und daher eigentlich nicht auf dem gewöhnlichen Markt zu finden ist. Aber durch die Covid-Pandemie lief nicht alles wie geplant und so landeten auch ein paar Flaschen in Europa.

Bei EXPERT24 ist dieser Wild Turkey noch erhältlich.

Geschmacksprofil

Nach dem Brennvorgang reift der Bourbon mindestens 13 Jahre lang und entwickelt dabei seine außergewöhnlichen Aromen. Er duftet nach Eiche, Kirschen und Leder. Auch Nuancen von Apfel, Zimt und Zitrusfrüchten sind vernehmbar. Am Gaumen kommen neben Aromen von Vanille, Toffee und Kirsche auch leichte Noten von Lakritz, Nelken und Grapefruit zum Tragen. Im Abgang ist er mittellang. Hier dominiert wiederum Eiche, aber auch Honig und Schwarztee sind mit von der Partie. Der Bourbon schmeckt sehr fein und reif, mit vielen verschiedenen süßen, erdigen und fruchtigen Aromen.