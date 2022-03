Neu für den Travel Retail: Royal Salute The House of Quinn by Richard Quinn

Ein absoluter Luxus-Blend ist heute von Royal Salute für den Global Travel Retail angekündigt worden: Der Royal Salute The House of Quinn by Richard Quinn, einem der bekanntesten Modedesigner aus London, ist die zweite Abfüllung in der Couture Collection, komponiert von Master Blender Sandy Hyslop. Er soll „einige der besten und seltensten Single Malts Schottlands“ enthalten, manche davon im Geburtsjahr des Modedesigners (1990) destilliert.

200 Decanter werden auf den Markt kommen, 40 davon ab April im Global Travel Retail. Der Preis für den mit 40% vol. abgefüllten Royal Salute The House of Quinn by Richard Quinn: 12.000 Dollar.

Liya Zhang, Vizepräsidentin der GTR Marketing Abteilung bei Pernod Ricard, dem Besitzer der Marke, meint dazu:

There is an undeniable sense of excitement as travel rebounds following the Covid-19 pandemic and shoppers return to airports. As part of this, we are seeing a clear premiumisation trend in the channel, as consumers relish the renewed opportunity to browse highly exclusive and collectable items. This new release is a striking combination of artistry and innovation, and we are delighted to be able to bring this luxurious product to global travellers.