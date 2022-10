Neu: Royal Salute Forces of Nature 53yo

Gerade einmal 21 Flaschen gibt es von der neuen Royal Salute Abfüllung, gestaltet von Kate MccGwire: Royal Salute Forces of Nature 53yo. Der Blended Scotch Whisky, Beginn einer neuen Serie, ist mit 41,4% vol. abgefüllt und wird gemeinsam mit 21 Kunstwerken der in UK lebenden Künstlerin, die sich mit ihrer Kunst auf Federn spezialisiert hat zum Preis von ca. 93.000 Euro verkauft. Erhältlich ist er noch im Oktober bei ausgesuchten Händlern.

Das Kunstwerk besteht aus Fasanenfedern und kommt in einer Holzbox – und die Federn finden sich auch auf dem Decanter wieder, dort mit 24 Karat Gold graviert.

Zum Whisky sagt Royal Salute Master Blender Sandy Hyslop:

“For the first volume from the Art of Wonder collection, I wanted to create an outstanding expression that reflected Royal Salute’s desire to push individual craft beyond expectation. To do that, together with my expert team, we crafted an opulent 53 Year Old blend, one of the highest ages we have ever released. This is a thrilling moment and it’s been a privilege to blend such rare and precious whiskies at the pinnacle of what is achievable with delicate high-aged stock laid down by my predecessors”.