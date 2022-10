Neu: ElsBurn Sherry Single Cask für Kirsch Import, Emperor’s Way The Imperial Abbey

Zwei schöne Neuheiten dürfen wir Ihnen heute noch vorstellen: den ElsBurn 10 y.o. Cream Sherry Hogshead, den die Hercynian Distilling Co. extra für Kirsch Import abgefüllt hat, und den ersten Standard in der Emperor’s Way-Serie der selben Brennerei, den Emperor’s Way The Imperial Abbey. Beide Abfüllungen sollten in Kürze bei Ihrem Händler zu finden sein, bei uns finden Sie wie immer die detaillierten Infos zu den Abfüllungen:

Vollmundige Verwöhnung: Exklusives ElsBurn Sherry Single Cask für Kirsch Import

Ca. 60 Prozent – so groß ist der Anteil an Sherryfässern im vielfältigen Fasslager der Hercynian Distilling Co. Eines der fruchtigen Eichenfässer aus Spanien konnten wir für eine Exklusivabfüllung sichern. Für den fassstarken ElsBurn 10 y.o. Cream Sherry Hogshead füllte die Harzer Manufaktur ein Sherry Hogshead ab, das zuvor mit dem andalusischen Starkwein des Typus Cream belegt war. Dessen Basis: (halb-)trockener Oloroso Sherry, der mit natursüßem Wein oder konzentriertem Traubenmost verschnitten wird.



Das Ergebnis schmeckt ebenso vollmundig süß wie samtig und cremig – köstliche Eigenschaften, die auch das Single Cask veredeln. Malzige Noten, süße Trockenfrüchte, Zartbitterschokolade und Mandeln feiern in Nase und Gaumen ein Aromafest. Dafür waren dem handgefertigten Hercynian Single Malt aus hellem, nicht-rauchigem Malz und geröstetem Chocolate-Malz mehr als 10 Jahre im First Fill Cream Sherry Hogshead Nr. 760 gegönnt. Der Whisky aus dem Harz ist wie immer zu 100 Prozent natürlich.

ElsBurn 10 y.o. Cream Sherry Hogshead

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Limited Exclusive Edition for Kirsch Import

10 Jahre

Dest. 23/11/2011

Abgef. 25/08/2022

Fasstyp: First Fill Cream Sherry Hogshead

Fassnr. 760

282 Flaschen

47% Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dauerhaft royaler Single Malt Genuss: Der erste Emperor’s Way Standard

Pepin III. oder Henry IV.: Die stark limitierten Whiskys der Harzer Marke Emperor’s Way werden nach Königen und Kaisern benannt. Zu Ehren der royalen Führungspersönlichkeiten konzipiert die Hammerschmiede ihren Peated Hercynian Single Malt kräftig rauchig und mit feiner Fruchtnote. Die Abfüllungen entstehen aus 100 Prozent Torfmalz mit bis zu 35 ppm.



Nun besteigt Einer den Whisky-Thron, der dauerhaft bleibt: Mit Emperor’s Way The Imperial Abbey setzt die Hercynian Distilling Co. ihrer Reihe die Krone auf. Der neue Souverän ist die erste Standardabfüllung der Serie und erweitert die Core Range der Brennerei. Batch 1 reifte ausschließlich in First Fill Sherry Casks. Vielseitig vorbelegt mit Sherry vom Typ Cream, Pedro Ximénez, Oloroso sowie Palo Cortado, entwickelt sich in ihnen ein harmonisch ausgewogener Whisky, der Rauch, Mandarinen, Rosinen, Christmas Cake, Mandeln, würzige Eiche und Bitterschokolade balanciert.



Für den Namen hat sich das Team um Head of Distilling Anna Katharina Buchholz vom Kloster Walkenried inspirieren lassen. Unweit der Brennerei gelegen, markiert das Kloster nicht nur einen der Startpunkte des Kaiserwegs, sondern auch die Ursprünge der regionalen Aqua-Vita-Destillation aus Gerste. Zudem erbauten Mönche und Laienbrüder des Klosters um 1250 die alte Hammerschmiede, das Stammhaus der Hercynian Distilling Co.

Emperor’s Way The Imperial Abbey – Batch 1

The Peated Hercynian Single Malt

Abgef. 2022

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: Fasstyp: First Fill Cream, Pedro Ximénez, Oloroso & Palo Cortado Sherry Casks

3.336 Flaschen

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert