Neu: Glen Grant 70yo

Brora 50yo, Bowmore 55yo und jetzt der Glen Grant 70yo – momentan gibt es ganz besonders lang gereifte Whiskys im Angebot – allerdings sind das insgesamt nur neun Stück, denn sowohl der Brora und der Bowmore sind Einzelflaschen, und vom Glen Grant 70yo, der ältesten offiziellen Abfüllung bisher (von Gordon & MacPhail gab es im Vorjahr ebenfalls einen Glen Grant 70yo), wird es nur sieben Decanter geben. Die sind jeweils mit 55,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt und stammen aus einem mir Oloroso Sherry präparierten französischen Eichenfass aus dem Jahr 1953. Präsentiert wird er in einer Holzstatue von John Galvin.

Einer der Decanter wird zwischen 11. und 22. September online versteigert, und der Erlös dieser Auktion soll an die Royal Scottish Forestry Society gehen, man erwartet sich davon 70.000 bis 110.000 Pfund. Nach der Auktion werden die restlichen sechs Dekanter in den USA und in Asien verkauft – Preis auf Anfrage.

Die Royal Scottish Forestry Society stand unter der Schirmherrschaft von Queen Elizabeth II., und der Whisky wurde von ihrem 70. Thronjubiläum inspieriert, sagt man seitens der Speyside-Brennerei. Dazu Master Distiller Dennis Malcolm:

“In the true spirit of The Glen Grant, we bring together the inspiring legacy of our story with the personal devotion of Her Majesty Queen Elizabeth II, to realise this exquisite masterpiece.

“To be devoted, is to show unwavering loyalty and love to something you care for deeply, which sits at the heart of our whisky-making philosophy, as well as shining through with our creative collaborators. This is a lifetime of character and legacy captured in a magnificent creation, like nothing we have ever seen.”