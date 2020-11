Neu: Glenfarclas 60yo

Aus dem Jahr 1959 und aus einem First Fill Oloroso Sherry Hogshead stammt der Whisky für den neuen Glenfarclas 60yo, der mit 40,9% vol in die von Glencairn gefertigten Decanter gefüllt wurde und danach in einer Box aus englischer Eiche präsentiert wird.

Der rare Whisky (nur 105 Flaschen davon kommen in den Verkauf in UK) ist eine der ältesten Abfüllungen aus der im Familienbesitz befindlichen Brennerei in der Speyside, die sich selbst den Highlands zurechnet. In der Nase findet man bei ihm Weihnachtskuchen, Gewürze, Orange und dunkle Schokolade, während sich am Gaumen Weihnachtspudding in flambierter Brandybutter präsentiert. Im Finish soll der Whisky Marzipan und Weihnachts-Sherry bieten.

Kostenpunkt einer Flasche: £19.500, das entspricht ca. 22.000 Euro. Das ist gut 5000 Pfund teurer als der Glenfarclas 60yo, über den wir im Jahr 2014 berichteten.