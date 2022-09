Neu in AUT: Loch Lomond 29yo Mizunara, Glen Scotia 1999 DotY, Littlemill 250th 45YO und Glen Scotia 8YO SC Austria Exclusive

Eine Reihe interessanter Abfüllungen aus der Loch Lomond Group bringt Importeur Vienna Distribution nach Österreich. Neben einem im Mizunara-Cask gefinishten Loch Lomond 29yo zum 150. Open, einem Glen Scotia 1999 zur Verleihung des „Titels Distillery of the Year“ an die Campbeltown-Brennerei, den es weltweit nur in einer Auflage von 500 Stück gibt und dem ultra-raren Littlemill 45yo ist auch eine exklusiv für Österreich abgefüllte Version eines Glen Scotia 8yo aus dem First fill Bordeaux-Rotweinfass dabei.

Zu allen Whiskys, die im gut sortierten österreichischen Fachhandel und online erhältlich sind, haben wir hier weiterführende Infos zusammengefasst, die wir von Vienna Distribution übermittelt bekamen:

Spezialitäten und Raritäten von Loch Lomond, Glen Scotia und Littlemill bei Vienna Distribution

Der Sommer ist vorbei, der Herbst steht vor der Tür und ehe man sich versieht, ist schon Weihnachten. Aber bevor es so weit ist, werfen wir einen kurzen Blick auf einige Spezialitäten, die gerade bei Vienna Distribution eingetroffen sind.

Loch Lomond, Glen Scotia und LittleMill erfinden sich immer wieder neu mit exklusiven Produkten, Spezialitäten und seltenen Whiskys. Die folgenden Whiskys werden ab September zum Kauf angeboten und wir freuen uns, sie nach Österreich zu bringen, so die begeisterte Geschäftsführerin von Vienna Distribution, Maria Kitsati.

Loch Lomond 29YO Mizunara cask 52,8% – 70cl

Nur 3 Flaschen für Österreich erhältlich – (weltweite Auflage von nur 150 Flaschen)

Zur Feier des historischen 150. Open wurde der Loch Lomond Mizunara gestaltet, um all diejenigen zu ehren, die in den letzten 150 Jahren zu dem bedeutsamen Turnier beigetragen haben. Dieser 29 Jahre alte Single Malt wird in amerikanischen Eichenfässern gereift und in Mizunara-Eiche vollendet, wodurch ein komplexes Geschmacksprofil aus gerösteter Eiche, tropischen Früchten und Zimtwürzen entsteht. Angetrieben vom ewigen Entdeckergeist, verwendete Loch Lomond amerikanische Eichenfässer und Mizunara-Eichenfässer, um diesen außergewöhnlichen Single Malt Whisky herzustellen. Dies ist das erste Mal, dass unser Master Distiller, Michael Henry, die unglaublich seltene Mizunara-Eiche verwendet – eine in Japan heimische Baumart, die etwa 200 Jahre braucht, um voll ausgereift zu sein und die besonders empfindlich in der Bearbeitung ist und fachmännisches Handwerk erfordert.

Mit einem unverwechselbaren und komplexen Geschmacksprofil ist unser Mizunara-cask ein erstklassiger und seltener Whisky, der den Geist der bedeutsamen 150. Open Championship perfekt einfängt.

Verkostungsnotizen:

Nase: tropische Früchte von Banane, Ananas und duftenden Gewürzen

Geschmack: geröstete Eiche, Karamell, Apfel, Ingwer und Zimt.

Langer Abgang mit einer Süße von geschmolzenem braunem Zucker und Wellen von Nelke und Sandelholz.

Glen Scotia 1999 Distillery of the Year Edition 22YO 54,8%-70cl

6 Flaschen verfügbar – (weltweite Auflage von nur 500 Flaschen)

Im Jahr 2021 wurde Glen Scotia sowohl als Schottlands Destillerie des Jahres bei den Scottish Whiskey Awards als auch als Best in Show bei der San Francisco World Spirits Competition ausgezeichnet. Um diese Auszeichnungen gebührend zu feiern, haben wir eine kleine Menge der besten Reserven aus erstbefüllten Bourbonfässern ausgewählt und abgefüllt, die aufgrund ihrer Repräsentation unseres preisgekrönten Destilleriecharakters ausgewählt wurden. Nur 500 Flaschen dieses seltenen 22 Jahre alten Whiskys sind weltweit erhältlich. Cask Strength, 22 Jahre alt und vollständig als First-Fill-Bourbon gereift, um den charakteristischen Stil von Glen Scotia zu zelebrieren. Natürliche Farbe und nicht kältegefiltert

Littlemill 250th 45YO 41,8% 70cl plus 5cl

1 Flasche verfügbar – (weltweit nur 250 Flaschen verfügbar)

Diese Rarität befindet sich in einem maßgeschneiderten Holzschrank mit einem Silber-auf-Glas-Foto in limitierter Auflage des Flusses Clyde, das von Stefan Sappert – dem renommierten österreichischen Fotografen speziell für diese Zusammenarbeit – hergestellt wurde. Eine Broschüre und 5 cl werden jeder Packung beiliegen (siehe Anhang). Dieser Whisky wird Littlemills bisher älteste Veröffentlichung sein – ein 45 Jahre alter, ungetorfter Whisky, der in Oloroso-Sherry-Fässern gereift ist. Für die Einführung wird ein Plan entwickelt, der virtuelle Verkostungsveranstaltungen, Musterpakete für Käufer, einen Film und eine Reihe digitaler Assets umfasst.

Anbei mehr Info:

Glen Scotia 8YO single cask Austria Exclusive 56,1% 70cl

278 Flaschen in Österreich erhältlich.

Dieser Whisky wurde speziell für Vienna Distribution abgefüllt. Wir versuchen, das Kernsortiment von Glen Scotia von Zeit zu Zeit mit einer Einzelfassabfüllung auszubauen. Meistens sind diese Sonderabfüllungen sofort ausverkauft, aber wir sorgen immer dafür, dass die verfügbaren Mengen an unsere Kunden gut aufgeteilt werden, so Maria Kitsati.

First fill Bordeaux-Rotweinfass. Destilliert 2014 – abgefüllt 2022. Fass-Nr. 21/698-6.

Natürliche Farbe. Nicht kühlgefiltert. Fassstärke.

Verkostungsnotizen:

Kandierte Zitrusschalen und Blütenhonig vermischen sich mit weichen pochierten Birnen und Pfirsichen in Sirup. Süße von geschmolzenem, braunem Zucker mit einem Hauch von Ingwergewürz und Walnüssen.

Alle Flaschen sind im September für den landesweiten Vertrieb verfügbar.