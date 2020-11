Neu in UK: Glen Moray 14yo Sauternes Cask Matured

Leider nur in Großbritannien im Fachhandel erhältlich (aber für jene, die diese Abfüllung interessant finden, über diverse Shops dort beziehbar) ist eine neue Abfüllung aus der ebenso neuen Warehouse 1 Collection von Glen Moray. Die Speyside-Brennerei bringt einen 14 Jahre alten Glen Moray Sauternes Cask Matured auf den Markt, abgefüllt mit 59,6% vol., zum Preis von 80 Pfund. Insgesamt 1248 Flaschen wird es davon geben.

Der Whisky wurde 2006 destilliert und reifte 14 Jahre lang in fünf Sauternesfässern. Er wird vom Stil her als ein typischer Glen Moray, also als ein leichter, sanfter Speysider, beschrieben, mit der übergelagerten Honigsüße der Dessertweinfässer. Man findet Noten von dunkler Schokolade, Karamell, Orangen und Gerwürz – und der hohe Alkoholgehalt dürfte diese Noten besonders druckvoll machen.

Ausgesucht wurden die Fässer von Dr. Kirstie McCallum, Head of Whisky Creation, und sie sagt dazu:

This is an absolute cracker of a dram, and a perfect marriage of Glen Moray’s spirit with all the rich, deliciously sweet flavours you would enjoy in a glass of Sauternes. It’s a real celebration of flavour and Glen Moray’s passion for unusual cask maturation.