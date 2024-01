Neu in UK: Glenmorangie 12yo Calvados Cask Finish

Leider nur für Großbritannien erhältlich ist eine neue und interessante Abfüllung aus der Highland-Destillerie Glenmorangie: Der Glenmorangie 12yo Calvados Cask Finish, die fünfte Abfüllung in der Barrel Select Serie. Wie sein Name schon sagt wurde er in Calvados Fässern gefinisht – eine Premiere für Glenmorangie.

In den Fässern reifte zuvor für 20 Jahre Calvados du Pays d’Auge, bevor sie von Dr. Bill Lumsden mit dem Whisky, der zuerst mehr als zehn Jahre in American Oak Casks lagerte, für die Kleinauflage in der Barrel Select Serie ausgewählt wurden.

Das Resultat ist laut Glenmorangie ein Aroma von gebackenen Äpfeln und Birnen mit Toffee-Apfel, Marzipan, Sternanis und Schokopralinen. Dr. Bill Lumsden wird dabei noch konkreter:

“Entwining scents of baked pears, vanilla and jasmine with tastes of toffee apples, lemon balsam and spice, this rare whisky takes all that is good about Glenmorangie, to richly delicious new heights.”

Wer die Möglichkeit hat, sich den Glenmorangie 12yo Calvados Cask Finish in UK von der Glenmorangie Webseite liefern zu lassen, zahlt dafür 75 Pfund.