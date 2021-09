Neu: Karuizawa The Legend of Asama

Aus der legendären und seit 2001 nicht mehr produzierenden Brennerei Karuizawa (die Gebäude der japanische Destillerie wurden 2016 abgerissen) wird eine neue Abfüllung erscheinen. Karuizawa The Legend of Asama besteht aus einem Paar 1981er Single Malt Whisky aus den Fässern Nr. 4059 und 6183. Diese befinden sich in zwei mit Noh-Masken verzierten Flaschen. „Noh“ bedeutet im Chinesischen „Fertigkeit“, „Handwerk“ oder „Talent“ und ist ebenso ein Theaterstil, der seit dem 14. Jahrhundert in Japan aufgeführt wird. Das Set The Legend of Asama wird durch zwei handgefertigte Kristallkaraffen mit goldenen Kappen, zwei geschliffene Glencairn-Kristallgläsern und einem Glencairn-Wasserkrug kompletiert. Jedes Set begleitet auch ein signiertes und nummeriertes Hardcover-Buch des Whisky-Autors Charles MacLean, welches die Geschichte hinter der The Legend of Asama-Kollektion und Verkostungsnotizen enthält.

Nur 30 Sets von The Legend of Asama werden über einen Zeitraum von drei Jahren veröffentlicht. Den Preis sowie weitere Details zu The Legend of Asama erhalten Interessierte, nachdem sie sich über die Website www.legendofasama.com mit dem Abfüller in Verbindung gesetzt haben.