Neu: Redbreast 27 Year Old

Single Pot Still Irish Whiskey Redbreast erweitert seine Standard-Range und bringt heute seinen ältesten irischen Whisky auf den Markt! Der Redbreast 27 Year Old reifte in Ruby Port Fässern aus dem portugiesischen Duoro-Tal und kam in Fassstärke mit 54,6% Vol. in die Flaschen.

Den Whisky kreierten Master Blender Billy Leighton und Blender Dave McCabe. Bei der Herstellung des Redbreast 27 Year Old haben beide auf ihre jahrelange Arbeit mit Sherry und anderen Weinfässern zurückgegriffen. Bei der Weiterentwicklung der Range von Redbreast wollten sie allerdings Grenzen überschreiten und haben so einen Ausdruck geschaffen, der sich nahtlos an die Spitze der Range setzt, zitiert sie The Spirit Business.

Redbreast 27 Year Old wird laufend, jedoch in begrenzten Mengen hergestellt. Die neue Abfüllung ist in 11 Märkten zu einem Preis von 495 € erhältlich.