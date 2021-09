Neu: Tamdhu Cigar Malt No. 01

Die Speyside-Brennerei Tamdhu veröffentlicht ihre limitierte Sonderedition Cigar Malt No. 01, ein mit 53,8% abgefüllter Single Malt. Für ihren Cigar Malt No. 01 verwendete Tamdhu eine kleine Auswahl Whiskys, die in First Fill European Oak Oloroso Sherry Casks reiften und so kräftig genug sind, um den vollen Geschmack einer hochwertigen Zigarre zu unterstützen.

Tamdhu Cigar Malt No. 01 ist exklusiv im Fachhandel in Großbritannien, USA, Niederlande, Deutschland, Taiwan und China, sowie im Web-Shop der Destillerie (£180, knapp 210 €) erhältlich. Hier weist Tamdhu allerdings darauf hin, dass der internationale Versand ausgesetzt ist – wie wir es in den Post-Brexit-Zeiten mittlerweile gewohnt sind.

Anlässlich der Markteinführung hat die Brennerei zusammen mit Anthony Holt & Sons zwei Luxus-Zigarren-Humidore kreiert. Für diese verwendete der renommierte Silberschmied und Holzmanufaktur Eiche von europäischen Sherryfässern, Sterlingsilber und Walnussholz. Eine dieser Humidore wird im kommenden Jahr für wohltätige Zwecke versteigert. Wir vermuten, dass Tamdhu auf diese Auktion 2022 gesondert hinweisen wird.