Neu: The Famous Grouse Sherry Cask Finish

Nach einer Entwicklungszeit von zwei Jahren präsentiert die Blended Scotch Marke The Famous Grouse eine neue Abfüllung als dauerhafte Erweiterung ihres Kernsortiments. The Famous Grouse Sherry Cask Finish wurde aus einer Auswahl von Speyside Malts kreiert, reifte in Sherry Fässern sowie Butts, wie es bei The Whisky Business heißt, und kommt mit 40 % Vol. in die Flasche. Wie Sanele Gwala, Global Senior Brand Manager bei The Famous Grouse, erläutert, war das Ziel, einen Blend zu kreieren, der etwas süßer ist, aber dennoch der sanften und ausgeprägten DNA des klassischen Grouse entspricht.

Die Verpackung von The Famous Grouse Sherry Cask Finish zeigt das spanische weibliche Auerhuhn. Es wurde aufgrund seiner Verbindung zum spanischen Sherry und wegen des leuchtend orangefarbenen und roten Gefieders ausgewählt, welches wiederum den tiefen Bernstein-Ton des Blends selbst widerspiegel soll. The Famous Grouse Sherry Cask Finish wird noch in diesem Monat im Fachhandl erhältlich sein, eine Preisempfehlung ist nicht angegeben.