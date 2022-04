TTB-Neuheiten: Aberfeldy 18yo Limited, Macallan Harmony Collection, Famous Grouse Ruby Cask

Drei neue Einträge in die us-amerikanische TTB-Datenbank können wir Ihnen heute wieder offerieren, und bei allen dreien scheint es uns sehr wahrscheinlich, dass wir sie auch in Deutschland sehen werden und damit Interessantes und Neues verkosten können (eine der schönsten Freuden an der Leidenschaft Whisky).

Beginnen wir einmal mit der nächsten Ausgabe der Macallan Harmony Collection: Der Macallan The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica ist eine Kooperation mit „Meistern aus der Welt des Kaffees“ – inspiriert von Arabica-Kaffee aus Äthiopien. Umverpackt ist der Whisky übrigens in einem Karton aus Hülsen der Kaffeebohnen, die so durch Recycling ein zweites Leben gefunden haben. Abfüllstärke: 44& vol., Reifung in europäischen und amerikanischen Eichenfässern, Geschmack soll an süßen und starken Espresso erinnern…

Hier die Label:

Aberfeldy bringt wohl sehr bald schon eine neue Ausgabe der Limited Editions des 18 Jahre alten Single Malts aus Weinfässern in die Geschäfte. Das wird dann die vierte sein, die dritte ist ja in Deutschland im letzten September erschienen. Diesmal sind es Rotweinfässer aus Italien, genauer gesagt aus der Toskana, abgefüllt mit 43% vol.. Hier die Label des Aberfeldy 18yo Finished in Tuscan Red Wine Casks, Batch No. 2922/A:

Und dann ist da noch ein neuer The Famous Grouse Ruby Cask – ein Blended Scotch Whisky mit 40% vol. aus Fässern, die mit Portwein präpariert waren. Auch hier haben wir die Label für Sie: