Neu von Arran: Arran 25yo

Keine strikt limitierte, aber dennoch eine meist begrenzt verfügbare neue Edition von Arran wird es in Kürze im Handel geben: Der Arran 25yo ist die älteste Originalabfüllung, die aus der Lochranza-Destillerie im Norden Arrans erhältlich ist und rundet das Portfolio der Inseldestillerie ab.

Abgefüllt ist der neue Whisky mit 46% vol., ist ungefärbt und ohne Kühlfiltration produziert – die erste Charge ist auf 3000 Flaschen limitiert und wird in UK und den Exportmärkten erscheinen. Nachfolgende Chargen werden sich übrigens nicht durch eine spezielle Batch-Nummer unterscheiden. Bei Arran hält man es so wie bei den anderen älteren Abfüllungen 18yo und 21yo, man betrachtet das als kontinuierliche Abfüllungen, die es durch die geringen verfügbaren Mengen nicht dauern geben wird.

Der Preis in UK wird mit £295 angegeben, der Preis bei in unseren Ländern ist uns momentan noch nicht bekannt, wird sich aber sicher am britischen Preis orientieren. Und: bis zum tatsächlichen Erscheinen in Deutschland müssen wir uns wohl noch etwas gedulden – mit Ende November sollte es soweit sein…