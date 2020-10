PR: Neu – ElsBurn Wayfare Batch 001 2020

Kirsch Import kündigt die Auslieferung des neuen Harzer Single Malt Whisky ElsBurn Wayfare Batch 001 2020 an, ein in vier verschiedenen Fässern gelagerter und in Fassstärke abgefüllter Elsburn, von dem es in der diesjährigen Ausgabe 2746 Flaschen geben wird. Der Whisky ist schon bald beim Händler Ihres Vertrauens zu finden – dort erfahren Sie auch den Preis der Sonderausgabe.

Hier alle Infos über den ElsBurn Wayfare Batch 001 2020 aus der Hammerschmiede:

Vom europäischen Süden bis in den Harz – Auf Whisky-Reise mit dem neuen Wayfare von ElsBurn

Aufgeschlossenheit, Entdecker- und Experimentierfreude zeichnen leidenschaftliche Reisende aus und sind zugleich Charaktereigenschaften der Harzer Hammerschmiede. Seit 2002 erscheinen unter der Marke The Glen Els, seit 2019 als ElsBurn bekannt, zahlreiche abwechslungsreiche Abfüllungen des handgemachten Hercynian Single Malt. Jeder von ihnen ist ein geschmacklicher Meilenstein auf der Reise der traditionell arbeitenden niedersächsischen Destillerie und Wegweiser für ihre außerordentliche Whisky-Vielfalt. Die basiert neben verschiedenen Lagerzeiten vor allem auf der großen Auswahl an handverlesenen Eichenholzfässern in verschiedenen Fassgrößen, die zuvor mit einer breiten Palette an Süd- und Süßweinen belegt waren.

Von der Fassvielfalt profitiert auch die neueste Abfüllung der Harzer Handwerker aus der Serie Wayfare – zu Deutsch: Reise. Die Ähnlichkeit im Namen zu The Journey, der Eckpfeiler-Reihe von ElsBurn, ist kein Zufall: Für noch mehr Aromenintensität in Fassstärke abgefüllt ist die Wayfare Edition der große Whisky-Bruder des milden Journey. Ursprünglich erschienen die Single Malts der Reihe in Jahrgangsabfüllungen, nun in Batches von mindestens 2.000 Flaschen.



Wie seine Vorgänger ist Batch 001 2020 eine feine Komposition aus den unterschiedlichen Fasstypen der Brenner aus dem Elsbachtal. Bis zu neun Jahre lang reiften die Wayfare-Destillate in ausgewählten Fässern. Mit 50 Prozent haben Sherry Casks dabei den größten Anteil. Neben Portwein Casks besteht die andere Hälfte aus Fässern, die mit Málaga, einem andalusischen Süßwein, dem französischen Rotwein Clairet sowie dem Dessertwein Marsala vorbelegt waren. Entsprechend verlockend sind die Aromen, die den neuesten Wayfare kennzeichnen. Sie verlaufen in fruchtig-malziger Richtung mit herrlichen Noten von herbsüßer dunkler Schokolade, buttrig-weichem Karamell und prickelnder Orange. Ein verführerischer Single Malt für alle, die ihre Entdeckertour durch das Sortiment von ElsBurn fortsetzen und dabei neue Dimensionen erleben möchten!

ElsBurn Wayfare Batch 001 2020

Harzer Single Malt Whisky

Fass-Typ: Sherry Casks sowie Port, Málaga, Claret und Marsala Casks

2.746 Flaschen

57,7% CS

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt