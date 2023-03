Neu von Irish Distillers: Green Spot Quails’ Gate

Von Irish Distillers gibt es nun in Irland die dritte Abfüllung in der Wine Geese Serie, einer Abfüllungsreihe, in der der Green Spot Single Pot Still Irish Whiskey nach der Grundreifung nochmals in Weinfässern gefinisht wurde: der Green Spot Quails’ Gate.

Beim Green Spot Quails’ Gate (abgefüllt mit 46% vol.) kam nach der Reifung in American Oak Casks und ex-Sherrycasks noch eine 16 Monate dauernde Finishing-Periode in Pinot Noir Casks dazu, die aus der kanadischen Winzerei Quails‘ Gate stammen. Diese liegt in British Columbia und wurde 1908 gegründet.

Blenderin Deirdre O’Carroll sagt über ihn:

“Green Spot, with its distinctive blend of green apple, vanilla and toffee flavours, has been a beloved Irish whiskey since the 19th century, thanks to the Mitchell family. Maturing Green Spot Irish Whiskey in the Pinot Noir casks from Quails’ Gate adds a fascinating and delectable assortment of rich red berries from the red wine seasoning that perfectly balances Green Spot’s orchard fruits and toasted wood finish for a flavoursome, complex expression. Whether a whiskey enthusiast or a wine connoisseur – or both – we hope this addition to the Spot family will be cherished by those in Ireland, Canada and everywhere in between.“