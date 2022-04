Neu von irish-whiskeys.de: Fairy Cask Single Malt No. 5

Die Fairy Cask Serie von irish-whiskeys.de ist eine Abfüllungsserie, die die Besitzerin Mareike Spitzer von Beginn an liebevoll kuratiert und mit ihrer Kenntnis der irischen Whiskeyszene ausgewählt hat. Nun ist der Fairy Cask Single Malt No. 5 erschienen, eine Vollreifung im Weißweinfass – wie immer in Fassstärke.

Hier alle Infos dazu, und natürlich wie immer auch die Bezugsquelle:

Neu: Fairy Cask Single Malt No. 5

Kurz vor Ostern gibt es den nächsten Fairy Cask Whiskey für euch. 🙂 Das Release No. 5 ist ein Single Malt Whiskey und die erste Vollreifung in der Fairy Cask Reihe.



Fairy Casks – Irish Single Cask Whiskey ist nach der Black Rock-Serie die zweite Abfüllungsreihe von Irish-Whiskeys.de. Im Bunde mit der mystischen Macht der irischen Feen entstehen hier wahrhafte magische Whiskeys mit besonderen Fassreifungen und Finishes. Dafür wählte Mareike Spitzer zunächst die richtigen Fässer persönlich vor Ort in Irland aus. Mit einem erfahrenen Auge für erstklassige Fässer und dem Gespür für großartigen Whiskeys, schuf sie die hochwertige Basis für die ersten Fairy Casks. Für den Rest der Arbeit sorgte anschließend der Zauber der irischen Feen.

Vol.: 62,2 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Farbstoff: Nein



Aroma: Ananas, Karamell, geröstetes Holz, helle Traube, Marzipan

Geschmack: reife helle Trauben, geröstetes Holz, würzige Noten, Paranuss

Nachklang: langanhaltend mit würzigen Noten

Erhältlich hier im Onine-Shop – Preis: 64,90 €

Die fünfte Abfüllung aus unserer Fairy Cask Reihe ist ein Single Malt Whiskey aus dem Weißweinfass. Und ja, ihr lest richtig, der Whiskey lagerte die komplette Zeit in einem Weißweinfass, diesmal kein Finish. Die Abfüllung des Fairy Cask Single Malt Whiskey erfolgte bei 62.2 %. Diese Abfüllung hat wie gewohnt ihre natürliche Farbe und wurde nicht kühlgefiltert. Jede Flasche ist einzeln nummeriert.