Neu von Kirsch Import: Daftmill Winter Batch 2024 und Edradour Single Casks aus rheinhessischen Weinfässern

Auch an diesem Dienstag hat Kirsch Import wieder Neues nach Deutschland gebracht, um es noch rechtzeitig vor Weihnachten in den Handel und vielleicht unter Ihren Christbaum zu bringen – oder jenen Ihrer Freunde. Dabei ist diesmal das neue Daftmill 2011/2024 – Winter Batch Release und zwei Edradour aus den schottischen Highlands, die in rheinhessischen Barrique-Weinfässern gefinisht wurden.

Alle drei Abfüllungen stellen wir Ihnen hier schon einmal vor, bevor sie in kurzer Zeit im gut sortierten deutschen Fachhandel zu finden sein werden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Single Farm Bells are ringing: Daftmill präsentiert das Winter Batch Release 2024

Anbau von Braugerste. Seit 2006 verarbeitet die Familie Cuthbert das eigene Getreide jedoch auch zu gefeiertem Single Malt.



Dieser rare Farm-Whisky reift stets mindestens zehn Jahre lang, nachdem er in sehr kleinen Mengen von zum Teil nicht mehr als 100 Fässern im Jahr gebrannt wird. Und zwar ausschließlich in der Nebensaison (Juni und Juli sowie im Winter), wenn weder Kartoffeln gepflanzt noch Gerste gesät werden muss.



Der neue Daftmill 2011/2024 basiert auf Gerste der Sorte Publican, die von John und Sandy am 28. und 29. August 2009 geerntet wurde. Im Sommer 2010 bei Crisp Malt in Alloa gemälzt, destillierte die Farmbrennerei daraus ihr Winter Batch Release. 27 First Fill Bourbon Casks wurden im Dezember 2011 befüllt und kürzlich in 7.500 Flaschen abgefüllt.

Daftmill 2011/2024 – Winter Batch Release

Lowland Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest.: 12/2011

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

7.500 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Schönstes „Germlish“: Edradour Single Casks aus rheinhessischen Weinfässern

Scotland’s Little Gem“ bündelte erneut die Kräfte mit einer familiengeführten Weinkellerei aus Deutschland. Die stark limitierten Single Casks sind das Ergebnis zweier Experten ihres Fachs.



Das Weingut Singer-Fischer liegt im rheinhessischen Ingelheim, wo die Familie auf zwölf Hektar rote und weiße Rebsorten anbaut. Der Edradour 2012/2024 wurde für 21 Monate im St. Laurent Barriquefass des Mehrgenerationenbetriebs veredelt. Die in Deutschland noch seltene Rebsorte prägt den Rotwein mit angenehmer Fruchtsäure, rustikalen Noten sowie feinsten Tanninen. So entstand ein trockener, würziger Single Malt mit Aromen von Schwarzkirsche und einem Hauch Vanille.



Dem gleichaltrigen Edradour 2012/2024 gönnte man nach zehn Jahren im Bourbon Barrel ein Finish im mit Spätburgunder vorbelegten Barrique aus französischer Eiche. Der trotz fassstarken 53,9% vol. angenehm leichte Single Malt verbindet Noten von süßer Himbeere und cremige Vanille.

Edradour 2012/2024 – Singer-Fischer St. Laurent Barrique

Highland Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest.: 28/01/2012

Abgef.: 17/09/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Singer-Fischer St. Laurent Wine Barrique (Finish)

Fassnr.: 1

367 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2012/2024 – Singer-Fischer Spätburgunder Barrique

Highland Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest.: 28/01/2012

Abgef.: 17/09/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Singer-Fischer Spätburgunder Wine Barrique (Finish)

Fassnr.: 3

318 Flaschen (insgesamt)

53,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert