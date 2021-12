Neu von Kirsch Import: Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky (BB&R), Caol Ila (G&M), ElsBurn Malaga

Drei Neuheiten, die Kirsch Import nach Deutschland bringt, eine davon exklusiv für hier, dürfen wir Ihnen hier noch vorstellen: Ein Berry Bros. & Rudd Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky, der in Extrastärke für Deutschland abgefüllt wurde, ein Caol Ila 13yo mit Hermitage Wood Finish von Gordon & MacPhail, und ein ElsBurn 8yo. Malaga Cask Matured – Limited Exclusive Edition.

Sherry-Klassiker neu gedacht – Genussvolles Geschenk von Berry Bros. & Rudd

Zu den beliebten Klassikern von Berry Bros. & Rudd zählt der Sherry Cask Matured Blended Malt Scotch Whisky.



Speziell für Sherryfans in Deutschland haben wir eine limitierte Version der rotbraunen Köstlichkeit mit mehr Volumenprozenten abfüllen lassen. Mit 55,8% vol. statt den üblichen 44,2% vol. entstand ein einladend-verführerischer Blended Malt, der die ganze Klaviatur köstlicher Sherrynoten bis in den langanhaltenden Nachklang hinein bespielt.

Sherry Cask Matured

Berry Bros. & Rudd Blended Malt Scotch Whisky

Exclusive higher strength edition bottled for Germany

Fasstyp: Sherry Casks

55,8% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Aus berühmtem Holz geschnitzt: Caol Ila 13 y.o. mit Hermitage Wood Finish von Gordon & MacPhail

Seit über 125 Jahren und vier Generationen im Familienbesitz verbindet Gordon & MacPhail Destillate aus allen Whiskyregionen Schottlands mit maßgeschneiderten Fässern. Mit einer außergewöhnlichen Tiefe und Bandbreite an Erfahrung, kombinieren die Experten Eichenholz, Destillat und Zeit zu einem Portfolio ikonischer Whiskys. Die Reihe Connoisseurs Choice wurde 1968 vom Whiskyvisionär George Urquhart ins Leben gerufen und umfasst heute mehr als 5.000 Abfüllungen – einzigartige Perspektiven auf Schottlands Brennereien.



Die Whisky-Unikate werden stets ungefärbt und ohne Kühlfiltration, aber zum Teil mit einem Wood Finish abgefüllt. Letzteres ist der Fall für den edlen Caol Ila 2007/2021. 2007 an der Ostküste Islays destilliert, reifte Gordon & MacPhail das torfige Destillat zunächst in Refill Bourbon Barrels und veredelte den Whisky anschließend für die Dauer von 3 Jahren in Hermitage Casks. Diese Fässer enthielten zuvor einen der berühmtesten Weine Frankreichs. Der rubinrote Hermitage wird zumeist aus der Syrah-Traube gekeltert und ist durch Kraft ebenso wie Finesse gekennzeichnet. Für den 12-jährigen Caol Ila bedeutet das: üppige Fruchtnoten in Harmonie mit würzig-süßem Rauch.

Caol Ila 2007/2021

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice – Wood Finish

13 Jahre

Fässer befüllt in 2007

Abgef. 20/04/2021

Fasstyp: Refill Bourbon Barrels, Hermitage Casks (Finish)

3934 Flaschen

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Exklusives von ElsBurn: Toffee & (Trocken-)Frucht nach 8 Jahren in Malaga Hogsheads

Im Elsbachtal, eingebettet in die Berglandschaft des Südharzes, liegt die Hammerschmiede. Statt Eisenerz verarbeitet die Familie Buchholz hier einen anderen regionalen Rohstoff: Gerste. Seit 2002 steht die Spirituosen-Manufaktur für Hercynian Single Malt – anspruchsvollen Whisky aus dem Herzen Deutschlands, der national wie international Beachtung findet. Der Grund: die außerordentliche Vielfalt der Whiskys, die u.a. mit einer imposanten Auswahl an Süd- und Süßweinfässern geschmiedet werden.



Neuestes Kunstwerk der Harzer: der ElsBurn 8 y.o. Malaga Cask Matured in der Limited Exclusive Edition. Von 2013 bis 2021 ruhte der Hercynian Single Malt in First Fill Malaga Hogsheads. Im Harzer Fasslager haben die spanischen Fässer einen Anteil von gut 10%. Zuvor reifte in ihnen der Süd- bzw. Likörwein Malaga aus der gleichnamigen Region. Er wird aus halbtrockenen Moscatel- und sehr süßen Pedro-Ximénez-Trauben gewonnen und erinnert an liebliche Sherrys. Abgefüllt in 768 Flaschen bereitet die limitierte Sonderabfüllung exklusiven Hochgenuss. Das vielschichtige Erlebnis wird untermauert von 53,7% vol. Cask Strength.

ElsBurn 8 y.o. Malaga Cask Matured – Limited Exclusive Edition

The Original Hercynian Single Malt Whisky

8 Jahre

Dest. 08/2013

Abgef. 11/2021

Fasstyp: First Fill Malaga Hogsheads

768 Flaschen

53,7% Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt