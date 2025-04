Neu von The Caskhound: 14 Jahre alter Speyside Single Malt mit PX-Finish – im Osterdesign

Der Whisky-Osterhase lässt sich auch am zweiten Osterfeiertag nicht lumpen. Er bringt einen 14 Jahre alten Secret Speysider von The Caskhound, der Whiskyfreunden Freude bereiten sollte.

„Ears Up – Glasses Raised!“ THE CASKHOUND meint: Schluss mit der Eiersuche – dieses Ostern kommt der Genuss direkt ins Glas!

Vergesst die Eier, Leute – dieses Jahr versteckt der Osterhase das Beste im Glas! Denn THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel legt am Ostersonntag allen Whiskyfreunden etwas ganz Besonderes ins Nest: sein EASTER EXCLUSIVE, ein 14 Jahre alter SECRET SPEYSIDE Single Malt, der noch einmal 6 Monate im First Fill PX Sherry Quarter Cask nachreifen durfte, ist einfach pure flüssige Freude!

Unser enigmatischer Speysider stammt zwar aus der Region mit der höchsten Dichte an Destillerien in Schottland – aus welcher Quelle genau, muss jedoch geheim bleiben. Kenner dürfen gerne rätseln, welche Brennerei sich dahinter verbirgt. Doch mal ehrlich: Der Name ist schnell vergessen, wenn der Geschmack das Wort übernimmt …

Lediglich sechs Monate verbrachte der SECRET SPEYSIDE im ausdrucksstarken PX Quarter Cask – aber was für ein Finish! Das kleine, aber feine PX-Fass hat dem zuvor im Ex-Bourbon Cask gereiften Mystery Malt den entscheidenden Feinschliff verliehen – mit spürbar mehr Tiefe, Süße und Ausdruck. Was nun ins Glas kommt, ist alles andere als zurückhaltend: cremiger Honig, dunkle Schokolade, reife Früchte, ein Hauch Chili – würzig, saftig, mit Ecken und Kanten, aber alles wunderbar aufeinander abgestimmt. Feigen, Himbeeren, Tabak, Ingwer, Kakaopulver – ein echtes Aromenspektakel!

Ein Whisky, der sich nicht verkleidet, sondern seinen Stil lebt: eigenständig, ausdrucksstark, ein bisschen verrückt – ein Festtags-Dram, wie ihn sich selbst der entspannteste Osterhase nicht besser hätte einschenken können. Und weil echte Schätze nicht ewig liegen bleiben: Ab Ostersonntag 2025 sind exakt 158 Flaschen dieses Tropfens exklusiv im Webshop von THE CASKHOUND erhältlich. Sobald also Meister Lampe aus dem Bau hüpft, heißt’s: ab in den Shop und sich den flüssigen Schmackofatz sichern!

Wir meinen: Öhrchen spitzen & Gläser hoch! Macht euch selbst oder einem Lieblingsmenschen eine besondere Osterfreude – mit einem Whisky, der Ostern für echte Genießer unvergesslich macht.

Easter Exclusive 2025: SECRET SPEYSIDE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (2010/2025)

55,4 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a Refill Bourbon Cask + Finished for 6 Months in a First Fill PX Sherry Quarter Cask

Auflage 158 Flaschen (0,7 l)

Preis: 69,90 Euro

Nase: Dieser Tropfen riecht, als wäre das Osternest explodiert: Waldhonig fliegt einem um die Nase, Fruchtwein mit Orangenscheiben spritzt förmlich durch den Raum, während Trockenblumen, Heu und ein großzügiger Klecks Vanillecreme durch die Luft wirbeln. Persipan trifft auf Tabakblätter, Herbstlaub raschelt unter den Füßen, und irgendwo mischt sich ein Hauch staubiger Dachboden mit Kräutern und weinigen Noten. Wer hier noch denkt, das sei ein ruhiger Dram, war nicht dabei, als das erste Ei gefunden wurde …

Mund: Erst sanft & weich, mit öligem Mundgefühl – aber dann bricht das Aromenspektakel los wie ein Zuckerrausch nach dem dritten Schokohasen. Würze ohne Ende, gefolgt von üppigem Honig, Pralinen mit Kirschgeist und einem frechen Chili-Kick. Plötzlich stehen Pfirsichgeleebonbons, Himbeeren in Ahornsirup und etwas Feigenmarmelade auf dem Tisch – oder besser: im Mund. Dazu knackige Ingwerstückchen mit Schokoglasur, Zimt, Tabak – der pure Osterwahnsinn in dramatischer Harmonie!

Abgang: Lang, trocken, intensiv – wie das große Finale nach dem letzten Eierfund im Garten. Kakao, Gewürze, schokolierte Nüsse und Muskat tanzen mit der Eichenwürze den letzten Tango. Brav war gestern. Dieser Whisky hat Ostern einmal komplett auf links gedreht – und es schmeckt fantastisch!

Den SECRET SPEYSIDE genießt ihr ungefärbt, nicht kühlfiltriert und in natürlicher Fassstärke – so wie ein echter Single Malt sein sollte. Erhältlich ist dieses EASTER EXCLUSIVE ab Sonntag, den 20. April 2025 – nur in unserem Webshop! Da heißt es schnell zugreifen, damit euch dieses genussvolle Easter Egg nicht durch die Lappen geht!

Freut Euch darüber hinaus schon jetzt auf weitere spannende THE CASKHOUND-Abfüllungen, die demnächst eintreffen werden. Nähere Informationen dazu bald an dieser Stelle …

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.