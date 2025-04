Zu Ostern präsentiert der unabhängige Abfüller myBar by David Gran zwei Single Malt Whiskys aus seinen Beständen. Die limitierten, fassstarken Abfüllungen stammen aus zwei nicht näher benannten Brennereien auf den Orkneys und Islay und wurden wie üblich in David Grans Fasslager veredelt.

Der Orkney Islands 2010 überzeugt mit Amarone-Finish, während der South Islay 2018 durch ein Tequila-Finish besticht. Beide Whiskys sind ab sofort exklusiv im Online-Shop von myBar erhältlich – nähere Infos erfahren Sie hier:

OSTER WHISKY RELEASE VON MYBAR BY DAVID GRAN

Pünktlich zu Ostern bringt myBar by David Gran zwei außergewöhnliche Single Malt Whiskys auf den Markt – limitiert, fassstark und mit besonderem Finish. Beide Abfüllungen stammen aus renommierten schottischen Brennereien und wurden in David Grans eigenem Fasslager veredelt. Das Ergebnis: zwei Charakter-Whiskys, die Tradition und Experimentierfreude vereinen.

Orkney Islands 2010 – Amarone Finish

Dieser Single Malt stammt aus dem wilden Norden Schottlands – den rauen, windumtosten Orkney-Inseln, bekannt für ihre charaktervollen, leicht rauchigen Whiskys. Über 14 Jahre reifte er in einem ehemaligen Bourbon-Fass, bevor er in einem Amarone-Weinfass sein vollmundiges Finish erhielt. Dunkle Beerenfrucht, elegante Süße und kräftige Rotweinnoten verbinden sich mit dem typischen Rauch der Orkneys zu einem komplexen, tiefgründigen Genussmoment.

Alkoholgehalt: 52,9% Vol.

Preis: 89,90€/0,5L

https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-orkney-islands-2010-amarone

Tastingnotes:

Aroma:

In der Nase entfaltet sich eine harmonische Komposition aus beeriger Süße und feinem Rauch. Saftige dunkle Früchte erinnern an reife Waldbeeren, während ein Hauch von würzigem Torfrauch dezent im Hintergrund mitschwingt. Eine feine, fast kräuterige Frische rundet das Aromenbild ab.

Geschmack:

Am Gaumen zeigt sich der Whisky mit kräftigem Antritt und spürbarem Volumen. Der Rauch tritt nun deutlicher in den Vordergrund und verleiht dem Geschmacksbild Tiefe und Struktur.

Begleitet wird er von einer satten Beerenfruchtigkeit, die an vollreife Erdbeeren und Brombeeren erinnert. Im Hintergrund rundet eine feine, an Buttergebäck erinnernde Süße das Profil ab – ein spannendes Spiel zwischen Kraft, Rauch und samtiger Fülle.

Abgang:

Der Abgang ist lang und wärmend, mit einer angenehmen Süße, die langsam von trockenem Rauch umhüllt wird. Die fruchtigen Noten klingen sanft aus, während der Rauch noch lange am Gaumen nachhallt und dem Whisky einen eindrucksvollen, bleibenden Charakter verleiht.

South Islay 2018 – Tequila Finish

Von der legendären Isle of Islay kommt diese mutige Abfüllung: Ein klassisch rauchiger Islay- Whisky, über sieben Jahre in einem Ex-Bourbon-Fass gereift und anschließend in einem seltenen Porfidio-Tequila-Fass veredelt. Tropische Fruchtnoten und feine Agavenwürze treffen auf intensiven Torfrauch – eine ungewöhnliche Kombination, die den kräftigen Brennereicharakter mit exotischer Leichtigkeit auflädt.

Alkoholgehalt: 56,0% Vol.

Preis: 89,90€/0,5L

https://davidgran.de/produkt/single-malt-whisky-south-islay-2018-tequila-finish

Tastingnotes:

Aroma:

In der Nase entfaltet sich sofort der unverkennbare Islay-Rauch – kraftvoll, aber harmonisch eingebunden. Darunter zeigen sich frische Zitrusnoten, die dem Duftbild eine lebendige Leichtigkeit verleihen. Feine Heidekräuter sorgen für eine würzige, fast florale Nuance, während eine subtile Popcorn-Süße für einen warmen, runden Ausgleich sorgt.

Geschmack:

Der Whisky startet mit einem sanft süßen Antritt, der sofort von feinen tropischen Fruchtnoten begleitet wird – Anklänge von reifer Mango und Papaya blitzen auf. Kurz darauf entfaltet sich der charakteristische, intensive Torfrauch der Insel, kraftvoll und vollmundig. Begleitet wird er von einer feinen Agavenwürze, die dem Geschmack eine spannende, leicht pfeffrige Tiefe verleiht.

Abgang:

Der Abgang ist langanhaltend und wärmend, mit einer markanten Rauchigkeit, die sich tief im Gaumen festsetzt. Gleichzeitig bleibt eine feine tropische Süße zurück – wie ein letzter Hauch von reifer Frucht, der den kraftvollen Charakter mit einem sanften Ausklang abrundet.

Beide Whiskys erscheinen in limitierter Auflage und sind ab sofort exklusiv über den online Shop von myBar by David Gran erhältlich: https://davidgran.de/shop