Neu von Tomatin: The Antiquary 15yo Bordeaux Red Wine casks

Die Highland-Destillerie Tomatin hat nicht nur interessante Single Malts in ihrem Portfolio – mir „The Antiquary“ erzeugt man auch einen Premium-Blend, den es bereits seit 1888 gibt.

Mit dem neuen The Antiquary 15yo Bordeaux Red Wine casks bringt man nun eine Limited Edition auf den Markt, die auf 6000 Flaschen limitiert ist. Wie der Name schon sagt, ist er in Bordeaux-Rotweinfässern gereift – sein jüngster Malt oder Grain ist 15 Jahre alt. Abgefüllt ist der Blend in der typischen, an einen Kristall erinnernden Flaschenform, und zwar mir 43% vol.

Der The Antiquary 15yo Bordeaux Red Wine casks wird weltweit (mit Ausnahme der USA) angeboten werden und ca. 40 Pfund kosten – umgerechnet ca. 45 Euro.