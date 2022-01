Neu: Wolfburn Valentine’s Day 2022

Aus der nördlichsten Festlandbrennerei Schottlands, Wolfburn, kommt eine Sonderausgabe zum Valentinstag, ein sechs Jahre alter Wolfburn aus dem Jahr 2016, der aus zwei Fässern besteht: Eines ist ein Oloroso Sherry Hogshead, eines ein Bourbon Barrel. Der Whisky wird ausschließlich übers Web verkauft.

Der Wolfburn Valentine’s Day hat ein recht ansprechendes Design, passend zum Anlass, ist mit 46% vol. abgefüllt und kostet 59,99 Pfund (plus Porto und Verpackung).

Hier die Tasting Notes:

NOSE: Orchard fruits meet vanilla with a delectable overtone of sherry sweetness. Yummy.



PALATE: Shortbread and scented wood meet cherries and pears. There’s a delightful panoply of flavours and a subtle creaminess to the spirit. The tannins are supple, adding depth to the lush savoury sweetness.



FINISH: Creamy fruit flavours drift away, leaving a lingering hint of oak and vanilla. Simply gorgeous, right to the end