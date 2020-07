Neu: Zwei gefinishte ‚The One‘ der The Lakes Distillery

Das Herz ihres Blend The One der The Lakes Distillery bildet Whisky aus ihrer eigenen Brennerei. Dieser wird dann vermählt mit ausgesuchten Scotch Grain und Malt Whiskys aus den Highlands, der Speyside und von Islay. Und die zwei neuen Bottlings aus dieser Kollektion, die sie heute vorstellten, erhielten dann abschließend jeweils noch ein besonderes Finish.

The One – Orange Wine Cask Finished Whisky reifte abschließend in Fässern, in denen zuvor Vino de Naranja lagerte. Dieser, auch Orangen-Wein genannt, wird ausschließlich in Huelva, Andalusien, an der Südküste Spaniens hergestellt. Bei diesem aromatisierte Wein werden Orangenschalen in einer Spirituose auf Traubenbasis mazeriert. Diese reift danach in Eichenfässern. In solchen Fässern genoss der auf 2.994 Flaschen limitierte The One – Orange Wine Cask Finished Whisky sein abschließendes Finish.

The One – Sherry Cask Finished Whisky erhielt ein Finsh in Pedro Ximénez und Oloroso Sherryfässern. Diese Abfüllung ist auf 4.512 Flaschen limitiert.

The One – Orange Wine Cask Finished Whisky und The One – Sherry Cask Finished Whisky sind beide mit 46,6 % Vol. abgefüllt und ab sofort unter www.lakesdistillery.com für einen UVP von jeweils £ 48 erhältlich. Interessierte müssen beachten, dass ein internationaler Versand momentan nicht möglich ist. The Lakes Distillery verweist hier auf ihre Partner außerhalb Großbritanniens.